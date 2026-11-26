Convertido el domingo pasado en Portugal en leyenda viva de MotoGP como "mejor piloto de todos los tiempos", Marc Márquez (Ducati) cederá el protagonismo este fin de semana en Valencia (España) a la lucha por el subcampeonato del mundo.

El dúo de Aprilia Marco Bezzecchi-Jorge Martín aspira a ser el mejor piloto de los "mortales", a los pies de Márquez, en este último Gran Premio de la temporada.

El catalán de 33 años conquistó en Portimão su octavo título mundial en la categoría reina, igualando a su predecesor italiano de medio siglo atrás, Giacomo Agostini y superando, especialmente, a su rival y enemigo Valentino Rossi, que fue siete veces campeón.

"Marc es sin ninguna duda el mejor piloto de la historia, no creo que haya la más mínima duda al respecto", declaró estos días al portal especializado Motorsport.com el director del equipo oficial Ducati, Luigi "Gigi" Dall'Igna, después de haber celebrado el título supremo de pilotos con su protegido Marc Márquez.

Mientras el circo del MotoGP se ha trasladado esta semana de Portimão a Valencia para la 22ª y última prueba del calendario 2026, el equipo oficial Aprilia aspira al título de constructores (gracias a diez Grandes Premios ganados) y ya se ha adjudicado en Portugal el de equipos.

Ducati conquistó el título supremo de pilotos gracias a Marc Márquez, pese a que estuvo lesionado y convaleciente parte de la temporada.

Relegado a más de 100 puntos del líder Bezzecchi en junio, el catalán protagonizó en la segunda mitad del año una de las remontadas más espectaculares de la historia de la categoría reina de la velocidad en moto, finalizando con 439 puntos.

- Entente en Aprilia -

Martín tiene 396 puntos y Bezzecchi 394 antes del esprint y de la carrera del GP de Valencia, el sábado y el domingo.

Este dúo de Aprilia, cuya buena sintonía no estaba garantizada de antemano, se separará en buenos términos a la conclusión del fin de semana en Valencia, sean cuales sean los resultados.

"Hemos encontrado algo que no esperábamos", declaró a la prensa Marco Bezzecchi.

"Una relación fuerte, un buen ambiente en el box, todo el equipo oficial trabajando bien unido", aseguró el temperamental italiano sin negar que sigue habiendo siempre "rivalidad en pista" y vaticinando "una bonita batalla" en Valencia.

"Marco y yo nos respetamos enormemente, nos llevamos realmente bien y sabemos que el mejor ganará", añadió "Martinator", que estará en Yamaha en 2027 y ha prometido "grabar de nuevo (su) nombre en el trofeo" del Campeonato del Mundo, tras su primer título de MotoGP en 2024.

- "GOAT" -

Bezzecchi, por su parte, sigue persiguiendo su primera corona y reconoció haber cometido "demasiados errores" esta temporada frente a Márquez.

Este último fue consagrado en Portugal como el mejor piloto de todos los tiempos ('GOAT', acrónimo de Greatest Of All Times en inglés), ovacionado y abrazado en el podio por uno de sus ídolos, Agostini, de 84 años.

En cambio, el italiano Valentino Rossi todavía guarda rencor a Márquez desde su confrontación en Malasia en 2015, por el título que aquel año ganó su compañero español en Yamaha, Jorge Lorenzo.

"Esta historia de 2015 me enfada aún más porque Márquez (entonces en Honda) en realidad no estaba luchando por el Mundial. Lorenzo y yo peleábamos por el título. (Márquez) sólo buscaba hacerme perder. Y al final, lo consiguió", acusó esta semana en la televisión italiana RAI un "Doctor" Rossi durante la promoción de su autobiografía "La Mia Storia".