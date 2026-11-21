Después de recibir "palos" por su falta de títulos, a Boca Juniors le llegó "el momento de los elogios", dijo el sábado el entrenador xeneize, Rodolfo Arruabarrena, tras ganar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Con la victoria por 2-0, el Vasco cortó en la ciudad colombiana de Barranquilla una racha de 18 años sin trofeos internacionales para el colosal club de Buenos Aires.

Es su segundo gran logro en el mes, luego de ganar el título de la Tabla Anual del fútbol argentino, con el que clasificó a la Copa Libertadores 2027.

Los jugadores "tuvieron que agachar la cabeza y recibir palos y ahora es el momento de los elogios", dijo en rueda de prensa después del encuentro.

Arruabarrena entregó los primeros títulos al Xeneize bajo la presidencia de Juan Román Riquelme, que llegó a ser muy criticado por sus decisiones, especialmente por el accionar del equipo en los mercados de fichajes.

El ídolo boquense intentará la reelección el próximo año.

"La sensación que tengo es que la gente, sea de la oposición o sea del oficialismo, está alegre", dijo el entrenador.

Boca tiene la posibilidad de ganar cinco títulos antes del fin de año. El miércoles enfrentará a Independiente Rivadavia en octavos de final del torneo Clausura.

"No somos invencibles y si nos relajamos un poquito el golpe puede ser duro", advirtió.