Tras su precoz eliminación en el US Open, el futuro de Djokovic se ensombrece

¿Novak Djokovic volverá a jugar el US Open? La respuesta no es nada clara tras la manera como el tenista serbio perdió el domingo en primera ronda del torneo neoyorkino, donde la leyenda balcánica aspiraba a conquistar su 25º título del Grand Slam.

Djokovic fue derrotado en cinco sets por el argentino Mariano Navone (N.49 del ranking), al término de un partido en el que el veterano serbio sufrió mucho físicamente y lloró de impotencia en el quinto set, antes de perder por 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 y despedirse del público de la pista Arthur Ashe, quien sabe si para siempre.

Eliminado en una primera ronda de un Grand Slam por primera vez desde 2006, el ex número uno mundial (actualmente ocupa la 5ª plaza del ranking ATP), Djokovic se saltó sus obligaciones mediáticas, y el torneo se contentó con enviar a los medios una pequeña página con declaraciones del serbio.

- Dificultades físicas -

Las dificultades físicas son "por desgracia algo que he experimentado prácticamente en cada partido este año", lamentó el tenista de 39 años, que este año aún fue finalista en Australia en enero y en julio llegó hasta cuartos de final en Wimbledon.

"Mi cuerpo empieza a fallarme, con calambres y dolor. Al final [del partido], la espalda y el hombro me abandonaron y no pude acabar" en condiciones, añadió el "Djoker", quien no quiso conclusiones en caliente sobre estos últimos meses o proyectarse en los próximos.

Si bien fue en Nueva York donde conquistó su último título de Grand Slam en 2023, el US Open es, junto con Roland Garros, el torneo mayor más exigente para el expatrón del circuito.

De hecho, es el último de la temporada, y Djokovic había dejado entrever ya en julio en Wimbledon que su depósito físico estaba menos lleno que en enero en el Abierto de Australia, donde se había deshecho en semifinales de Jannik Sinner (actual número uno mundial) antes de tropezar con Carlos Alcaraz (actual N.3).

A esta falta de frescura física se añade que el US Open se disputa a menudo con un calor y una humedad sofocantes, más difíciles de soportar cuando rozas los 40 años.

Desde el inicio del partido contra Navone, Djokovic trató de refrescarse con hielo en la cara, pero acabó vomitando en varias ocasiones durante el encuentro.

No obstante, con Djokovic no se pueden sacar conclusiones demasiado apresuradas sobre la continuación de su carrera, porque al serbio le encanta desmontar los pronósticos.

Tras su eliminación en semifinales de Roland Garros en 2025, se despidió durante un largo rato del público y dejó caer que quizá había disputado su último partido en París... pero volvió un año después.

- "Uno o dos niveles por debajo" -

En julio, Djokovic declaró que le gustaría volver a jugar "al menos una vez" sobre la hierba de Wimbledon, torneo que ha conquistado en siete ocasiones.

"Cuando estoy sano, siento que todavía soy capaz de jugar como un miembro del Top 5", insistió el último miembro en activo del "Big Three", tras las retiradas deportivas de Roger Federer en 2022 y de Rafael Nadal en 2024.

Pero también reconoció haberse sentido "uno o dos niveles por debajo" de su verdugo en Wimbledon, Jannik Sinner.

A punto de abandonar el Top 10 de la ATP por primera vez en ocho años, sus sorteos prometen ser cada vez más complicados en los Grand Slams.

Semifinalista en los cuatro torneos grandes en 2025, donde seguía encarnando la figura del tercer hombre detrás de Alcaraz y Sinner, Djokovic cayó el domingo ante un rival con un palmarés mucho menos impresionante.

A sus 25 años, Mariano Navone no es un especialista en pista dura, nunca había ganado un partido a cinco sets y aún le costaba creer que había ganado cuando compareció en la rueda de prensa.

"Es Novak, es el 'GOAT' (mejor jugador de todos los tiempos). Siempre encuentra la llave para vencer a su rival", explicó, incrédulo, el argentino.

Tras este revés en Nueva York, la mejor —¿y quizás última? — oportunidad de Djokovic de conquistar ese ansiado 25º título del Grand Slam, que sería un récord en solitario en la historia de este deporte, será sin duda en enero de 2027 en el Abierto de Australia, torneo que ha ganado en diez ocasiones.

Siempre, claro está, que llegue hasta entonces.