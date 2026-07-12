Trío DN de Panamá conquista medalla de oro en competencia internacional

El Trío DN de Panamá se coronó campeón y conquistó la medalla de oro al obtener 16.450 puntos, en una destacada participación protagonizada por Tianna Abadia Castaño, Lucia Hartman Ruiz y Danna Sanjur Ponce.

Las atletas panameñas lograron subir a lo más alto del podio tras una sólida presentación, sumando un nuevo triunfo para el país. El resultado también marcó un momento especial para Tianna Abadia Castaño, quien luego de ganar una medalla en la categoría individual regresó al área de competencia para celebrar otro título junto a sus compañeras.

El segundo lugar fue para el equipo integrado por Cayetana Valdez Arrascue, Emm Paseta y Adriana Iju Fukushima, quienes obtuvieron la medalla de plata con una puntuación de 15.900.

Mientras que la medalla de bronce quedó en manos de Julieta Carrion, Maria Jose Garcia Farfan y Macarena Gamboa Garcia, quienes completaron el podio con 15.850 puntos.

Con este resultado, el Trío DN reafirma el talento deportivo panameño y suma un nuevo logro en la representación internacional del país.