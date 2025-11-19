Triple doble de Jokic pone a los Nuggets por encima de los Pelicans en la NBA

Los Denver Nuggets lograron reponerse este miércoles de la sorpresiva derrota del lunes ante los Chicago Bulls al vencer 125-118 a los New Orleans Pelicans, impulsados por el noveno triple doble del serbio Nikola Jokic.

A continuación, las tres escenas más destacadas de la jornada de la NBA:

1. Jokic inicia la temporada con promedio de triple doble

La leyenda de Nikola Jokic continúa creciendo. Antes del duelo frente a los Pelicans, el serbio promediaba 29 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias, cifras que sostuvo con otra actuación dominante: 28 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias ante un equipo de Nueva Orleans en caída libre.

Jokic, de 30 años y campeón de la NBA en 2023, tuvo como punto negativo sus nueve pérdidas de balón y las seis faltas cometidas.

Su mejor socio en el Smoothie King Center fue el alero Peyton Watson, quien terminó como máximo anotador del encuentro con 32 puntos, la mejor marca de su carrera.

"Me siento muy bien", dijo Watson. "Este grupo de entrenadores y jugadores me ha empoderado, y estoy agradecido por la oportunidad. Trabajé mucho, tengo confianza y sé que mis compañeros confían en mí".

Los Pelicans han perdido 13 de sus primeros 15 partidos, incluidos los últimos tres bajo la dirección interina de James Borrego tras la salida de Willie Green.

2. Sengun lidera a los Rockets a quinta victoria consecutiva

Los Houston Rockets vencieron 114-104 a los Cleveland Cavaliers en el Rocket Mortgage FieldHouse y extendieron a cinco su racha de triunfos.

Con nueve victorias en sus últimos diez juegos, Houston se ubica en el tercer lugar del Oeste.

El turco Alperen Sengun volvió a ser la figura principal con un doble doble de 28 puntos y 11 rebotes.

"No le tengo miedo a nadie; puedo enfrentar al mejor defensa de la liga", afirmó. "Siempre iré a la canasta y buscaré mis tiros".

Sengun, de 23 años, promedia 23 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias en los primeros 12 partidos de la temporada 2025-26.

En un duelo que se anticipaba más parejo, los Rockets llegaron a tener ventaja de 22 puntos. Por Cleveland, De'Andre Hunter lideró la ofensiva con 25 puntos, incluidos cinco triples.

3. Heat aprovecha las múltiples bajas de los Warriors

El Miami Heat derrotó 110-96 a los Golden State Warriors en una noche marcada por la ausencia de las principales figuras del equipo californiano.

Stephen Curry (molestias en el tobillo), Jimmy Butler (espalda), Draymond Green (enfermedad) y Jonathan Kuminga (rodilla) quedaron descartados antes del inicio.

El encuentro puso fin a una racha extenuante para Golden State: seis partidos en nueve días, todos como visitante.

A pesar de las bajas, los Warriors llegaron a tomar una ventaja de cinco puntos en el tercer cuarto, pero Miami sentenció el juego con un parcial de 38-22 en el último período.

Norman Powell fue el máximo anotador del Heat con 25 puntos, mientras que el mexicano Jaime Jáquez Jr. aportó 12 puntos y 7 asistencias.