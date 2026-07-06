Trump confirma que pidió a la FIFA revisar la tarjeta roja de Balogun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara la "horrible" decisión de mostrarle la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, aunque aseguró que nunca solicitó que la sanción fuera anulada.

"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Lo único que hice fue pedir una revisión. No dije que tenían que hacer esto".

"Eso ni siquiera fue una infracción. Eran dos tipos corriendo a toda velocidad y que por casualidad chocaron entre sí", señaló el mandatario.

El presidente republicano, que afirmó que "entiende muy bien de deportes", reconoció que inicialmente desconocía que una tarjeta roja implicaba la suspensión automática para el siguiente partido y calificó esa norma de la FIFA como "muy injusta".

Trump también arremetió contra el árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun, al describirlo como "un poco sospechoso si revisan su pasado".

El delantero del AS Mónaco iba a perderse el duelo de los octavos de final del Mundial frente a Bélgica después de recibir una tarjeta roja directa, tras la revisión en video, por pisar el pie de un defensor bosnio durante el triunfo de Estados Unidos por 2-0 en los dieciseisavos de final.

- Comparación con las elecciones de 2020 -

Según el Código Disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja directa conlleva automáticamente un partido de suspensión para el siguiente encuentro del equipo del jugador.

Sin embargo, la FIFA anunció el domingo que la sanción quedaba suspendida durante un período de prueba de un año, una decisión conocida días después de que Trump llamara a Infantino para pedir que se revisara la expulsión.

"Vamos a tener al equipo completo, y Bélgica va a tener al equipo completo. ¿Y saben qué? Si nos ganan, entonces pueden sentirse muy orgullosos", declaró Trump.

"De la otra manera, si nos ganan... yo diré que estuvo amañado, igual que la elección de 2020 estuvo amañada", añadió, en referencia a sus reiteradas afirmaciones, desacreditadas por tribunales y autoridades electorales, de que hubo fraude generalizado en las elecciones presidenciales que perdió frente a Joe Biden.

La decisión de permitir que Balogun dispute los octavos de final provocó una inmediata reacción de la Federación Belga de Fútbol, que dijo sentirse "asombrada" por una resolución que, a su juicio, está en "contradicción directa" con el propio reglamento de la FIFA.

Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el torneo con tres tantos, ha sido una de las principales figuras del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, por lo que su ausencia frente a Bélgica habría supuesto una baja sensible para el conjunto anfitrión.

La suspensión de la sanción fue resuelta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que aplicó el artículo 27 de su Código Disciplinario y dejó el castigo en suspenso durante un período de prueba de un año.