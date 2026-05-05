Última prueba antes del Mundial

La Selección mayor masculina de fútbol de Panamá se medirá a su similar de Bosnia Herzegovina en un partido amistoso que significará el cierre de su preparación previo a su debut mundialista el 17 de junio ante Ghana, en Canadá.

Ayer, la Federación Panameña de Fútbol, a través de un comunicado, publicado en redes sociales, confirmó el encuentro, y señaló que se celebrará el sábado 6 de junio en el Energizer Park de San Luis, Misuri (Estados Unidos), antes de viajar a su campamento base en Toronto, Canadá, el 7 de junio.

La selección de Bosnia y Herzegovina se clasificó al Mundial vía repechaje de la UEFA, tras superar a Gales (semi) e Italia (final), en su ruta de clasificación. El equipo europeo quedó ubicado en el grupo B junto a Canadá, Catar y Suiza.

Este año, Panamá ya ha enfrentado en amistosos a Bolivia (1-1, el 18 de enero), luego dos veces a Sudáfrica (1-1, el 27 de marzo; y victoria 2-1, el 31 de marzo).

Panamá tiene programados otros dos amistosos: el primero ante Brasil, el 31 de mayo en el estadio Maracaná, en lo que marcará la despedida de la selección pentacampeona del mundo antes del torneo, y el 3 de junio cuando frente a República Dominicana, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, que significará la despedida de la ‘Sele’ ante su afición.