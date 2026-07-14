Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- El balón de la final a subasta -

El balón con el que se disputará la final del Mundial el domingo en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, será subastado con fines benéficos, anunció este martes la casa de subastas neoyorquina Christie's.

También saldrán a subasta otros recuerdos del Mundial de Norteamérica, como prendas usadas por la cantante colombiana Shakira en el video musical de "Dai Dai", la canción oficial del torneo, el balón con el que se disputó el partido inaugural, entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, o una camiseta de Argentina de 2022 firmada por Lionel Messi.

El dinero recaudado se destinará para el Fondo Educativo FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca generar 100 millones de dólares para niños de todo el mundo durante la Copa del Mundo.

- Suiza celebra el recorrido de La Nati -

La selección de Suiza, derrotada por Argentina en cuartos de final del Mundial 2026, fue recibida este martes por miles de aficionados en Zurich a su regreso al país tras realizar su mejor actuación en Copa del Mundo en los últimos 72 años.

El seleccionador, Murat Yakin, el capitán, Granit Xhaka, el prometedor Johan Manzambi y el resto del equipo se fueron relevando en la tribuna para agradecer a sus aficionados, congregados bajo el sol en la Turbinenplatz, una amplia ágora rodeada de edificios modernos.

En Estados Unidos, La Nati llegó hasta los cuartos de final de un Mundial por primera vez desde que organizara el torneo en 1954.

Pero, al igual que en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, cayó en la prórroga ante la Argentina de Lionel Messi.

- Balogun lo sabía -

Una de las situaciones que más ríos de tinta hizo correr en el Mundial fue el levantamiento de la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun pese a que fue expulsado con roja directa.

El hombre gol del equipo de las Barras y Estrellas pudo finalmente jugar el duelo de octavos de final ante Bélgica (derrota 4-1), previa llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Balogun confesó este martes que era consciente de que la decisión suscitaría una honda polémica.

"Mi reacción inicial fue estar contento de volver al equipo", declaró Balogun en el plató del canal estadounidense CBS. "Pero cuando empecé a pensarlo, sabía que eso iba a causar mucha polémica. Y casi podía ver en mis compañeros de equipo un poco de nerviosismo, porque era algo único".

"Intenté concentrarme lo mejor que pude a medida que se acercaba el partido. Pero fue difícil, hubo mucho ruido externo y es complicado evitarlo", añadió el jugador de 25 años.

- Barcola en lugar de Doué -

Una de las principales dudas sobre el once que sacará el DT de Francia, Didier Deschamps, para enfrentar a España este martes por las semifinales del Mundial quedó despejada a unas horas su inicio, previsto para las 19H00 GMT.

El delantero del PSG Bradley Barcola será titular en Arlington, cerca de Dallas, en detrimento de su compañero de equipo Désiré Doué, según pudo conocer la AFP de una fuente cercana al combinado galo.

Así, Deschamps habría privilegiado la velocidad de Barcola por encima de la técnica de Doué en el carril izquierdo del ataque de Francia.