Un abogado y dos hermanas de Maradona, a juicio en Argentina por "administración fraudulenta" de su marca

Un juzgado argentino resolvió este martes elevar a juicio una causa contra dos de las hermanas de Diego Maradona, su abogado y otras tres personas por "administración fraudulenta" de la marca del astro, en un proceso diferente del que se sigue por su muerte en 2020.

El juzgado decidió que los acusados enfrenten juicio por "haber defraudado los intereses de los herederos legítimos" de Maradona, es decir sus cinco hijos, según la disposición judicial a la que accedió la AFP.

La imputación sostiene que quien fuera abogado del exfutbolista, Matías Morla, y dos de sus asistentes lucraron con la marca "Diego Maradona" y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte del "10".

Dos de las hermanas del ídolo, Rita y Claudia Maradona, además de una escribana, están imputadas como colaboradoras en la ejecución del hecho.

De acuerdo con la investigación, por instrucciones de Maradona y para proteger sus bienes del fisco italiano, Morla había creado en 2015 una sociedad llamada "Sattvica S.A." para la administración de las marcas.

Morla y otro de los imputados, Maximiliano Pomargo, eran los directores de dicha sociedad, pero actuaban por órdenes de Maradona.

Cuando el ídolo falleció en noviembre de 2020, a Morla se le exigió ceder la propiedad de "Sattvica S.A.", pero en lugar de entregarla a sus hijos realizó la "presunta cesión de acciones" en favor de Rita y Claudia Maradona, entre septiembre de 2022 y agosto de 2023.

"Morla, burlándose de la justicia, las explotó para él hasta el fin de 2021 y después las cedió a las hermanas, que la continuaron de explotar hasta el 29 de diciembre pasado", dijo este martes a la AFP el abogado Félix Linfante, apoderado de una de las hijas de Maradona, Jana.

Linfante aseguró que una tasación oficial cifró el valor de las marcas en "alrededor de 100 millones de dólares".

La justicia dispuso una medida cautelar para que los imputados dejen de operar con las marcas, explicó.

La causa comenzó en 2021, cuando dos de las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, acusaron a Morla y al resto de los imputados de apropiarse de la marca con el nombre de su padre, que incluye millonarios contratos en distintos países.

- Sigue el juicio por la muerte -

La noticia coincide con el segundo proceso por la muerte de Maradona en los tribunales de San Isidro, 30 kilómetros al norte de Buenos Aires.

El juicio, iniciado a principios de mes, evalúa las responsabilidades de siete profesionales de la salud que integraban el equipo médico de Maradona en su fallecimiento.

El campeón del mundo con Argentina en 1986 murió a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar en una residencia alquilada en Tigre, al norte de Buenos Aires, mientras se recuperaba de una neurocirugía sin complicaciones realizada tres semanas antes.

El juicio busca determinar tanto la conveniencia como las condiciones de la internación domiciliaria.

Imputada en el futuro juicio por la marca de su hermano, Rita Maradona se presentó este martes como testigo en el juicio sobre su muerte.

"Las hijas nos dijeron que ya eran grandes y que se iban a hacer responsables de su papá", dijo Rita en relación a la reunión en la que se decidió avanzar con la internación hogareña.

Gianinna Maradona sostuvo el martes pasado que ella y sus hermanas aceptaron la internación domiciliaria de su padre después de que su equipo médico la presentara como la mejor alternativa.

Los acusados están imputados por homicidio por dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte.

Un primer proceso por la muerte fue anulado en mayo de 2025 tras el retiro de una de las magistradas, acusada de realizar un documental clandestino sobre el caso.

Con 120 testigos, se prevé que el proceso se prolongue al menos hasta la segunda quincena de julio. Una octava acusada será juzgada por separado.