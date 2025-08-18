Deportes

Un atleta innato

Samuel Ibarra ha demostrado su polivalencia en varias disciplinas y su fuerte es correr, por lo que destaca en atletismo

Cortesía | Samuel David Ibarra Matthews, deportista panameño.
ML | Samuel David Ibarra.
ML | Ibarra en la pista.
18 de agosto de 2025

Samuel David Ibarra Matthews ha sido practicante de los deportes de lucha, fútbol, baloncesto, y ha encontrado su fuerte en atletismo.

El joven colonense de 17 años de edad ya ha representado a la República de Panamá en escenarios internacionales, solo el pasado 2 y 3 de agosto, participó en los XXXV Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo Managua 2025, en Nicaragua. Allí, se colgó la medalla de bronce en los 400 metros planos, con tiempo de 48.40 segundos.

“La medalla ganada significa un logro a mis esfuerzos. Lo más difícil en esta disciplina es mejorar la marca. Significa para mi dejar el nombre de Panamá en alto y dar a conocer que en el país existen buenos excelentes atletas”, afirmó el deportista. “Esta disciplina la práctico para mantenerme en óptimas condiciones”, indicó el joven que desde los 8 años de edad está ‘metido’ en el deporte. Desde el año 2021, asumió el atletismo como un complemento a su rutina, al correr el maratón en la ciudad de Colón, luego un campeonato nacional 1,000 y 3,000 metros. “Con el favor de Dios espero participar del Campeonato U-20 Suramericano en el mes de octubre [en Villavicencio, Colombia].

¿Quién es Samuel Ibarra?

ml | Samuel David Ibarra Matthews tiene el apodo de “El Samu”. Nació el 28 de octubre de 2007 y reside en Calle 11 Santa Isabel, Barrio Sur, provincia de Colón. Cursa el XII grado en el Colegio Abel Bravo. Tiene entre sus planes continuar sus estudios superiores en la rama de tecnología. A parte de jugar al fútbol, tiene como pasatiempo correr y ver dibujos animados.

Sus inicios en el atletismo

ml | En 2021 compite como menor de edad solo dos meses, pues iba a representar al país en Nicaragua, pero no había presupuesto, por lo que se retira y vuelve al fútbol en Colón. Estando en un estadio, el entrenador de atletismo Florencio Aguilar lo ve jugando al balompié y percibe en él potencial para correr, por su velocidad, y así lo anima a practicar atletismo.

