Un atleta innato

Samuel David Ibarra Matthews ha sido practicante de los deportes de lucha, fútbol, baloncesto, y ha encontrado su fuerte en atletismo.

El joven colonense de 17 años de edad ya ha representado a la República de Panamá en escenarios internacionales, solo el pasado 2 y 3 de agosto, participó en los XXXV Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo Managua 2025, en Nicaragua. Allí, se colgó la medalla de bronce en los 400 metros planos, con tiempo de 48.40 segundos.

“La medalla ganada significa un logro a mis esfuerzos. Lo más difícil en esta disciplina es mejorar la marca. Significa para mi dejar el nombre de Panamá en alto y dar a conocer que en el país existen buenos excelentes atletas”, afirmó el deportista. “Esta disciplina la práctico para mantenerme en óptimas condiciones”, indicó el joven que desde los 8 años de edad está ‘metido’ en el deporte. Desde el año 2021, asumió el atletismo como un complemento a su rutina, al correr el maratón en la ciudad de Colón, luego un campeonato nacional 1,000 y 3,000 metros. “Con el favor de Dios espero participar del Campeonato U-20 Suramericano en el mes de octubre [en Villavicencio, Colombia].