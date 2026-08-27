Un caso de corrupción ligado a criptomonedas hace tambalear al olimpismo polaco

El presidente del Comité Olímpico Polaco (PKOl) fue detenido el jueves como parte de una investigación en un gran caso de corrupción vinculado a criptomonedas, informó una fuente judicial a la AFP.

Radoslaw Piesiewicz es sospechoso de haber recibido pagos por la concesión de contratos de patrocinio del PKOl a la plataforma de cambio de criptomonedas Zondacrypto, que desde entonces ha cesado su actividad.

El gobierno acusa a esta plataforma de vínculos con la oposición nacionalista, la mafia y los servicios secretos rusos.

La detención de Piesiewicz fue confirmada por el ministro polaco de Deportes, Jakub Rudnicki.

"Radoslaw Piesiewicz ha sido detenido. Una persona así no debería haber sido nunca presidente del Comité Olímpico Polaco (...) Piesiewicz ha desacreditado al olimpismo polaco y ha explotado la imagen de deportistas polacos", escribió el ministro en la red social X.

El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, valoró por su parte que la detención era un "símbolo de la corrupción extrema que gangrena al movimiento olímpico", recordando que Piesiewicz fue apoyado en su elección al PKOl por el principal partido de la oposición, Derecho y Justicia (PiS, nacionalista), que estuvo en el poder de 2015 a 2023.

Piesiewicz es considerado responsable de haber firmado en nombre del PKOl un acuerdo de patrocinio con Zondacrypto, según el cual los deportistas que quedasen bien clasificados en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina serían recompensados con criptomonedas.

Esos pagos resultaron ser aleatorios. Desde abril, la mayoría de las federaciones deportivas de Polonia habían pedido sin éxito la dimisión del patrón del PKOl debido a sus contactos con Zondacrypto.

Según los medios polacos, Piesiewicz habría recibido como regalo del jefe de Zondacrypto, Przemyslaw Kral, un reloj de un valor estimado en 40.000 euros, algo que el acusado niega, y afirma haber pagado él mismo dicho reloj.

- "Orígenes siniestros" -

También según los medios, Przemyslaw Kral habría comenzado a cooperar con la justicia polaca con la esperanza de obtener el estatus de testigo de la acusación para que se reduzca la pena del juicio a la vista.

La fiscalía general cita el nombre de Piesiewicz entre otras personalidades de la derecha nacionalista sospechosas en el caso Zondacrypto, en especial el del exministro de Justicia y Fiscal General Zbigniew Ziobro, fugado a Estados Unidos, y el de su viceministro Marcin Marcin Romanowski, que habría encontrado refugio en Transnistria, un territorio separatista prorruso de Moldavia.

La fiscalía investiga también los vínculos de Zondacrypto con la cadena de televisión nacionalista Republika y con los organizadores de la conferencia de medios conservadores estadounidenses CPAC (Conservative Political Action Conference), que se celebró en mayo de 2025 en Polonia, justo antes de la segunda vuelta de las elecciones presidencales polacas, ganada por el nacionalista Karol Nawrocki, el favorito del presidente estadounidense Donald Trump.

En calidad de jefe de Estado, Nawrocki ha vetado en tres ocasiones proyectos de ley que buscaban regular el funcionamiento de las criptomonedas en Polonia, donde ese mercado se desarrolla en un total vacío jurídico.

Durante un debate parlamentario, el primer ministro polaco Donald Tusk denunció los orígenes "particularmente siniestros" de Zondacrypto.

Según Tusk, "se produjo la desaparición, y muy probablemente la muerte, del fundador de esa sociedad, hay dinero ruso, el de la mafia rusa, hay influencia de los servicios secretos".

Los inicios de Zondacrypto se remontan a la empresa BitBay, fundada en 2014 por Sylwester Suszek, un millonario desaparecido en circunstancias misteriosas en 2022.

Tras esa desaparición, Przemysław Kral asumió las funciones del patrón de Zondacrypto.