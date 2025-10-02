Deportes

Un Cuscatlán a reventar

Eso es lo que le espera a la ‘Sele’ de Panamá, pese a la sanción de menos del 15% de aforo impuesta a ‘La Selecta’ por la FIFA

Cortesía @LaSelecta_SLV | Panorámica del estadio Cuscatlán, en El Salvador.
Roberto Robinson
02 de octubre de 2025

Luego que la Federación Salvadoreña de Fútbol confirmara el pasado lunes la sanción impuesta por la FIFA del cierre del 15% del aforo en las gradas del estadio Cuscatlán, detrás de las porterías, para el próximo encuentro oficial de su selección mayor, y multa de más de $62 dólares, reportes aseguran que ya se vendieron todos los boletos para ese encuentro, que se trata del partido clasificatorio al Mundial 2026 ante Panamá.

La medida, que le privará a ‘La Selecta’ de unos 4 mil fanáticos en el Cuscatlán, que tiene una capacidad para unas 45 mil personas, surge tras incidentes de racismo y discriminación ocurridos durante el partido de eliminatorias mundialistas contra Surinam, disputado el pasado 8 de septiembre en ese coliseo.

Ante los panameños, el 10 de octubre, a las 8:00 p.m., hora de Panamá (7:00 p.m. en El Salvador), el Cuscatlán ha dispuesto 300 localidades exclusivas en el sector ‘sombra sur’ para la afición canalera.

En tanto, Miguel Zúñiga, secretario general de la Federación Panameña de Fútbol, restó importancia a la mencionada sanción a los salvadoreños afirmando que “no estamos enfocados en eso, sino de ir a El Salvador a sacar los tres puntos”.

Tras dos partidos de la Ronda final de clasificación de Concacaf, Panamá suma dos puntos, por dos empates, y es tercero del Grupo A, mientras El Salvador ocupa el segundo lugar de esa llave, con tres unidades (1 derrota y 1 victoria).

10
de octubre próximo, el equipo de Panamá visitará a El Salvador.
