Un Cuscatlán a reventar

Luego que la Federación Salvadoreña de Fútbol confirmara el pasado lunes la sanción impuesta por la FIFA del cierre del 15% del aforo en las gradas del estadio Cuscatlán, detrás de las porterías, para el próximo encuentro oficial de su selección mayor, y multa de más de $62 dólares, reportes aseguran que ya se vendieron todos los boletos para ese encuentro, que se trata del partido clasificatorio al Mundial 2026 ante Panamá.

La medida, que le privará a ‘La Selecta’ de unos 4 mil fanáticos en el Cuscatlán, que tiene una capacidad para unas 45 mil personas, surge tras incidentes de racismo y discriminación ocurridos durante el partido de eliminatorias mundialistas contra Surinam, disputado el pasado 8 de septiembre en ese coliseo.

Ante los panameños, el 10 de octubre, a las 8:00 p.m., hora de Panamá (7:00 p.m. en El Salvador), el Cuscatlán ha dispuesto 300 localidades exclusivas en el sector ‘sombra sur’ para la afición canalera.

En tanto, Miguel Zúñiga, secretario general de la Federación Panameña de Fútbol, restó importancia a la mencionada sanción a los salvadoreños afirmando que “no estamos enfocados en eso, sino de ir a El Salvador a sacar los tres puntos”.

Tras dos partidos de la Ronda final de clasificación de Concacaf, Panamá suma dos puntos, por dos empates, y es tercero del Grupo A, mientras El Salvador ocupa el segundo lugar de esa llave, con tres unidades (1 derrota y 1 victoria).