Un descomunal Wembanyama pone a Spurs a un paso de final del Oeste

Redimiéndose de su expulsión en el juego anterior, Victor Wembanyama guio el martes una paliza de los San Antonio Spurs 126-97 ante los Minnesota Timberwolves que les devuelve el mando de la semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA.

Los texanos dominan 3-2 la serie, al mejor de siete partidos, y el viernes tendrán su primera oportunidad de avanzar a la final del Oeste.

En caso de triunfo de Minnesota, la eliminatoria se resolverá en un duelo final el domingo.

Victor Wembanyama tuvo una actuación demoledora el martes con 27 puntos, 17 rebotes, 5 asistencias y 3 tapones.

El fenómeno francés saltó al parqué de San Antonio extramotivado después de su temprana expulsión en el cuarto partido del domingo por un codazo en la mandíbula a Naz Reid tras capturar un rebote al inicio del segundo cuarto.

El pívot no recibió ninguna suspensión de la NBA tras el partido, que San Antonio acabó perdiendo.

El martes el gigante de 2,24m de altura tuvo un regreso arrollador a la pista anotando 18 puntos tan solo en el primer cuarto.

Los Timberwolves intentaron reengancharse al partido en varios momentos de la mano de Anthony Edwards, que logró 20 puntos, pero los locales se mantuvieron firmes para evitar apuros en la recta final.

En los primeros playoffs de su prometedora carrera, Wembanyama ha situado a los Spurs a un solo paso de su primera final de conferencia desde 2017.

En esa instancia espera ya el Oklahoma City Thunder, primer sembrado, que el lunes completó la barrida 4-0 ante Los Angeles Lakers.