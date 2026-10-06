Un doblete de Merino lleva a España a cuartos de la Liga de Naciones

España remontó y ganó 2-1 a Croacia este martes en Split con un doblete de Mikel Merino para meterse en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Ivan Perisic abrió el marcador (17'), pero Mikel Merino se encargó de remontar (61', 89') y dar la victoria, que abrió el camino a cuartos de la Roja, que sumó su 42º partido sin perder.

España se mantiene como líder del grupo A3 de la competición continental con un pleno de cuatro victorias y doce puntos, tres más que Inglaterra, que este martes goleó 3-0 a la República Checa, colista de la llave por detrás de los croatas.

Croacia, que acabaría el partido con diez por la expulsión de Perisic (79'), salió con un punto más de intensidad que la Roja al césped del Stadion Poljud, deseando borrar la mancha de la dolorosa derrota 7-0 ante Inglaterra del sábado.

Los croatas sometieron en la primera media hora de juego a los españoles, lentos y que multiplicaban los errores en los pases, hasta cambiar de cara en la segunda parte.

"Hemos empezado dormidos, nos ha costado un poquito igualar su ritmo", reconoció Marc Cucurella a TVE tras el partido.

- Perisic abre el marcador -

Josip Stanisic avisó con un remate de cabeza a bocajarro que despejó Unai Simón (13'), pero poco después Perisic no falló.

El delantero del PSV Eindhoven aprovechó un despeje del portero español para batirlo con otro testarazo (17').

El tanto dio aún más alas a una Croacia, comandada este martes por su veterano capitán Luka Modric.

España, muy lenta en su circulación de balón, penaba para encontrar los huecos en la correosa doble línea defensiva montada por su rival.

Los croatas pudieron aumentar su cuenta en un error de Aymeric Laporte que perdió el balón y propició un tiro a bocajarro de Igor Matanovic que sacó Simón (23').

El portero español sostuvo a su equipo en los momentos más difíciles del encuentro.

Tras sufrir en los minutos iniciales, la Roja fue igualando la intensidad de su rival y acabó la primera parte llegando con más peligro.

El partido se fue al descanso tras un remate flojo de cabeza de Mikel Oyarzabal que paró el portero Dominik Livakovic (45') y un disparo al lateral de la red de Lamine Yamal (45+1').

El joven extremo azulgrana no tuvo su mejor día, muy vigilado por los defensas croatas especialmente por Josko Gvardiol con el que mantuvo un duelo constante.

- Merino al rescate -

A la vuelta del descanso, España tomó la iniciativa en busca del gol ante una Croacia que se metió atrás esperando sorprender al contraataque.

La Roja puso cerco a la portería croata hasta que Mikel Merino recibió un balón en el corazón del área para batir a la media vuelta a Livakovic (61').

Merino, que había entrado tras el descanso por Álex Baena, volvió a ser el hombre salvador de la Roja, como en algunos partidos del Mundial.

Croacia respondió al empate metiendo piernas frescas para tratar de volver a presionar y provocar el error de España.

Esta presión tuvo su fruto en un mal pase de Zubimendi en horizontal en el área que llegó a Perisic, pero su disparo a bocajarro lo sacó Simón (77').

El centrocampista croata fue expulsado apenas dos minutos después por doble amonestación (79') dejando a su equipo con diez en los últimos diez minutos.

En superioridad numérica, la Roja trató de contemporizar y mantener el control del balón hasta que Merino volvió a encontrar el camino del gol con un tiro a la media vuelta a la escuadra (89').