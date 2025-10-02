Un duro revés

El FC Barcelona perdió 2-1 ayer este contra el Paris Saint-Germain (PSG) en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la segunda jornada de la Fase Liguilla de 36 equipos de la Liga de Campeones 2025-26.

En un duelo muy físico, intenso y de los que encumbran al fútbol, los parisinos impusieron su ritmo y en el descuento lograron el gol de la victoria, con una remontada que pone al vigente campeón de la ‘Champions’ en la cima la tabla, compartiendo puesto con Bayern Múnich, Real Madrid, Inter, Arsenal y... ¡Qarabag!, todos con 6 unidades, pero con diferencia de goles marcada.

El Barça está en el lugar 16, con tres puntos, al igual que otros 12 conjuntos. En otros resultados de ayer: El Qarabag derrotó 2-0 al Copenhague.

Erling Haaland sumó un doblete para alcanzar los 52 goles en 50 partidos de Champions en el empate 2-2 de su Manchester City ante el Mónaco. El Arsenal superó 2-0 al Olympiakos. El vigente campeón italiano, el Nápoles, se impuso en su estadio por 2-1 al Sporting de Portugal.

El Borussia Dortmund goleó 4-1 en su estadio al Athletic Club de Bilbao. En tanto, el Villarreal y la Juventus, empataron 2-2. Además, el Newcastle derrotó 4-0 al modesto Union St Gilloise en Bélgica, mientras que Bayer Leverkusen y PSV Eindhoven igualaron 1-1.

Faltan seis jornadas para cumplir las ocho de la etapa de liguilla. Luego se disputará unas eliminatorias de “Play-offs”, después octavos de final, cuartos de final: semifinales y la final, del 30 de mayo de 2026.