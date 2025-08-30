Un Ecuador mundialista confía en una escuadra sólida ante Paraguay y Argentina

Con su lugar en el Mundial de 2026 asegurado, Ecuador buscará concluir en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas cuando enfrente a Paraguay y Argentina en setiembre en la última doble fecha del extenso clasificatorio.

El entrenador de la Tricolor, el argentino Sebastián Beccacece, escogió a 30 futbolistas y decidió confiar en gran parte en los jugadores que ya se encontraban en convocatorias anteriores.

Entre ellos están jóvenes como el defensa del PSG Willian Pacho, de 23 años, que está en el mejor momento de su carrera, y el extremo del Flamengo Gonzalo Plata, y veteranos como el delantero Enner Valencia, del Inter de Porto Alegre y uno de los cinco mayores goleadores de la eliminatoria.

Con 25 puntos y segundo en la tabla solo por debajo de la campeona del mundo Argentina (35), Ecuador se aseguró su clasificación al Mundial de 2026 en Norteamérica en la doble fecha pasada, en junio, al igual que Brasil, que también suma 25 unidades pero está tercero por diferencia de goles.

Para las dos últimas fechas de la eliminatoria, que se disputarán el jueves 4 y el martes 9 de setiembre, Ecuador visitará a Paraguay en Asunción y luego recibirá a Argentina en Guayaquil.

Esta es la lista completa de convocados a la Tricolor:

Arqueros: Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Moisés Ramírez (Kifisia FC, Grecia), David Cabezas (El Nacional) y Gonzalo Valle (Liga de Quito).

Defensas: Pervis Estupiñán (AC Milan, Italia), Cristian Ramírez (Lokomotiv, Rusia), Xavier Arreaga (Barcelona de Guayaquil), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Francia), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen, Alemania), Joel Ordóñez (Club Brujas, Bélgica), Félix Torres (Corinthians, Brasil) y Ángelo Preciado (Sparta Praga, República Checa).

Volantes: Bryan Ramírez (Liga de Quito), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brasil), Moisés Caicedo (Chelsea, Inglaterra), Pedro Vite (Pumas, México), Kendry Páez (Estrasburgo, Francia), Patrik Mercado (Independiente del Valle), Alan Minda (Cercle Brujas, Bélgica), Yaimar Medina (Genk, Bélgica), Gonzalo Plata (Flamengo, Brasil), John Yeboah (Venezia, Italia), John Mercado (Sparta Praga, República Checa), Nilson Angulo (Anderlecht, Bélgica), Denil Castillo (Midtjylland, Dinamarca), Darwin Guagua (Independiente del Valle) y Jordy Alcívar (Independiente del Valle).

Delanteros: Leonardo Campana (New England Revolution, Estados Unidos), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Bélgica) y Enner Valencia (Internacional, Brasil).