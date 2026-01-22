Un imperial Sinner aplasta a Duckworth y avanza a 3ª ronda en Melbourne

El N.2 del mundo Jannick Sinner no perdió el tiempo este jueves en Melbourne y pasó por encima del australiano James Duckworth (88 del mundo) en tres sets 6-1, 6-4, 6-2 en segunda ronda del Abierto de Australia.

El cuádruple campeón de Grand Slam no tuvo que exprimirse para acceder a tercera ronda, sellando su victoria en algo menos de dos horas.

El italiano de 24 años, en su segundo partido de la temporada, sigue impresionando con esta 7ª victoria consecutiva, invicto desde su abandono a comienzos de octubre de 2025 en tercera ronda del Masters de Shanghái.

En dos partidos en Melbourne, Sinner, que se benefició del abandono del francés Hugo Gaston en primera ronda, sólo ha cedido un total de diez juegos.

"Estoy en plena forma en este momento (...) El cuerpo se siente bien, y en lo mental es un buen momento", aseguró Sinner desde la pista tras sellar su victoria.

"Los primeros torneos siempre es un poco especial, más aún aquí, que es un Grand Slam, y siempre ha sido un torneo especial para mí", afirmó.

En tercera ronda se enfrentará al estadounidense Eliot Spizzirri (85 del mundo).