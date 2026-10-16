Un jugador de rugby sudafricano muere antes de un partido en Francia

Un jugador sudafricano de los Lions de Johannesburgo fue hallado muerto este viernes por la mañana en un hotel de la isla de Ré (oeste de Francia), en la víspera de un partido de la Champions Cup contra La Rochelle, informaron autoridades locales a la AFP.

La identidad del jugador no ha sido revelada, ya que su familia aún no fue informada.

Según una fuente cercana al caso, el deportista fue encontrado en paro cardiorrespiratorio en una cabina de ducha, cerrada desde el interior.

El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, confirmó haber abierto una investigación para determinar las causas de la muerte, y añadió que se prioriza la hipótesis de un fallecimiento accidental.

Este súbito deceso pone en duda la disputa del encuentro que debe enfrentar a los dos equipos el sábado a las 16H30 GMT, en el marco de la primera jornada de la Champions Cup, competición que reúne a los mejores clubes europeos y sudafricanos.

Esta tragedia se produce justo 10 años después de la muerte del entonces entrenador del Munster irlandés, Anthony Foley, fallecido mientras dormía a los 42 años por un problema cardíaco apenas horas antes de que su equipo jugase contra el Racing 92 en París.