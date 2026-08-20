"Un objetivo que falta en mi carrera", dice Pogacar sobre la Vuelta a España

El quíntuple ganador del Tour de Francia, Tadej Pogacar, tomará el sábado en Mónaco la salida de la Vuelta a España, "un objetivo que falta" en su carrera, recordó el esloveno este jueves en conferencia de prensa.

"La salida está muy cerca de mi casa, así que estoy impaciente y espero que mis piernas respondan bien", explicó Pogacar, que reside en Mónaco, donde se celebrará el sábado la primera etapa, una contrarreloj individual de 9,4 kilómetros.

"La Vuelta a España es un objetivo que falta en mi carrera. Voy a dar lo mejor de mí para conseguir ganarla. Ganar las tres grandes vueltas es un gran sueño desde hace algunos años. Es un gran objetivo", añadió el corredor de 27 años.

Ganador del Tour de Francia en 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026, así como del Giro de Italia en 2024, Pogacar no ha vuelto a la Vuelta desde 2019. Entonces terminó tercero de la carrera, logrando de paso tres etapas.

"Ha habido relativamente poco tiempo desde el Tour, pero creo que ha sido suficiente para recuperarme", aseguró el campeón del mundo, coronado el 26 de julio en el Tour.

"Hacía mucho tiempo que quería volver a correr la Vuelta. En diciembre nos sentamos y hablamos de la posibilidad de venir. La carrera empieza aquí en Mónaco este año y era el momento adecuado", agregó Pogacar.

En caso de triunfo el 13 de septiembre en Granada, Pogacar se convertiría en el noveno corredor de la historia en completar la trilogía de las Grandes Vueltas.

Desde 1995, año en que la Vuelta fue situada detrás del Tour de Francia en el calendario, solo Chris Froome en 2017 logró ganar ambas pruebas en el mismo año.