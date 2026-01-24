Un Sinner en dificultades pierde un set antes de pasar a octavos del Abierto de Australia

Un Jannik Sinner desacertado perdió este sábado un set, algo poco habitual en él, antes de doblegar al estadounidense Eliot Spizzirri, en un partido lleno de dramatismo y bajo un calor agobiante que finalmente le permitió pasar a octavos de final del Abierto de Australia.

El bicampeón defensor perdió tres veces su saque en el primer set y seis veces durante el partido, en el que se impuso por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en la Rod Laver Arena tras un agotador encuentro de 3 horas y 45 minutos.

Su recompensa será un enfrentamiento con su compatriota italiano Luciano Darderi, cabeza de serie número 22.

Con las temperaturas subiendo hasta los 40 ºC previstos, no fue la paliza que muchos auguraban contra un jugador ubicado en el puesto 85º, con Sinner luchando por aclimatarse.

Cubriéndose con toallas heladas durante los cambios, el número dos del mundo sufrió un susto en el tercer set con calambres severos que requirieron tratamiento.

Cojeando, solo se salvó cuando el juego se detuvo debido al calor extremo y se cerró el techo del estadio.

Fue la primera vez que Sinner cedía un set en 12 partidos, desde Viena el año pasado contra Alexander Zverev.

"Hoy me costó físicamente, como han visto. Tuve suerte con la regla del calor: cerraron el techo", dijo.

"A medida que pasaba el tiempo me sentí cada vez mejor, y muy contento con esta actuación. Si miro atrás, en cada gran torneo he tenido partidos realmente duros. Así que ojalá esto me dé cosas positivas para la próxima ronda", añadió.

Sinner aspira a ganar tres títulos consecutivos en Melbourne y unirse a Novak Djokovic como los únicos hombres que lo han logrado desde 1968.