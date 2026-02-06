Un Super Bowl de alto voltaje

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots serán los protagonistas de la 60 edición de la Super Bowl, la gran final del fútbol americano estadounidense (NFL) que se disputará este domingo 8 de febrero (6:30 p.m.) en el Levi’s Stadium, de Santa Clara, California, hogar habitual de los San Francisco 49ers.

Los Seahawks volverán a pelear por el trofeo Vince Lombadi once años después de perder precisamente contra los Patriots del legendario Tom Brady por 28-24 y no poder reeditar su hasta ahora único triunfo en este partido final (2014, derrotando a los Denver Broncos por 43-8).

La revancha será ante una franquicia que jugará el duelo por duodécima vez en su historia, 7 años después de que su mítico ‘quarterback’ la condujese a igualar los 6 anillos de los Pittsburgh Steelers.

Ya sin la sombra de Brady, los Patriots han encontrado ahora en el joven QB Drake Maye a su nuevo líder con el que intentarán convertirse en el equipo más laureado en el Levi’s Stadium, lo que haría que su entrenador, Mike Vrabel, fuese el primero de la historia en ser campeón como jugador (2002, 2005 y 2005) y entrenador de una misma franquicia.

Sin contar lo que sucederá en el Super Bowl 2026, Seahawks y Patriots se han enfrentado en 20 ocasiones, con 11 victorias de Seattle y 9 de New England.