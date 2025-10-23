Un torneo de Fútbol para desarrollar a los jóvenes

REDACCIÓN | El Campeonato Nacional infanto Juvenil de fútbol busca promover el desarrollo del balompié masculino y femenino aficionado entre las selecciones provinciales y clubes a nivel nacional (LPF, Liga PROM y Liga de Fútbol Nacional).

Es por ello, que, a partir del próximo 25 de octubre, arranca su temporada 2025-2026, que se extendería a finales de marzo o inicios de abril del próximo año.

Se prevé la participación de más de 3,800 jugadores divididos en 48 equipos de la categoría Sub-14 y 48 de la Sub-16, en la rama masculina; y en la femenina, 28 de la Sub-14 y 28 de la Sub-16, para disputar un total de 1,200 partidos en 22 sedes a nivel nacional.

La inauguración oficial será en el Estadio de Los Andes, a las 11:00 a.m. Las entradas a todos los juegos serán gratuitas. El certamen, organizado por la Federación Panameña de Fútbol (FPF), tendría 72 partidos por semana.

“De este torneo nacen las estrellas. Aquí está el semillero de nuestro fútbol”, indicó Lucas Fernández, director de fútbol aficionado de la FPF. “Se está evaluando incluir las categorías Sub-10 o Sub-12, pero eso se verá a futuro”.

Ayer, en conferencia de prensa fue el lanzamiento del torneo con varios jugadores y jugadores, representantes de los equipos y personal de la FPF.