Un tribunal francés resuelve el lunes el litigio entre Cardiff y el Nantes por muerte de Sala

La justicia francesa debe resolver el lunes el litigio financiero que enfrenta a los clubes Cardiff City y al Nantes, siete años después de la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala en un accidente aéreo.

El delantero falleció a los 28 años mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha para incorporarse a su nuevo equipo, Cardiff City, tras su traspaso desde el Nantes. Sala no alcanzó a debutar con su nuevo club.

El club galés acudió en 2023 al tribunal de Comercio de Nantes, en el oeste de Francia, para reclamar una reparación en concepto de pérdidas de ingresos y otros perjuicios sufridos debido al fallecimiento del jugador.

Después que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) considerara en 2022 que el traspaso ya era efectivo en el momento del accidente, la cuestión se centra ahora en la organización de ese vuelo.

El Cardiff City defiende que el FC Nantes era, a través de su agente Willie McKay, el organizador del vuelo privado que le costó la vida al jugador.

Willie McKay "no podía ignorar la ilegalidad del vuelo", afirmó el abogado del club galés, Olivier Loizon, a comienzos de diciembre durante su alegato ante el tribunal de Comercio.

Según el letrado, el agente actuó con "negligencia". "Cualquiera que fuera la causa final del accidente, (Emiliano Sala) no debería haber estado en ese vuelo", insistió.

Los abogados del Nantes recordaron por su parte que la justicia británica ya condenó a David Henderson como organizador del vuelo, por contratar a un piloto que sabía que no estaba cualificado y por transportar a un pasajero sin autorización válida.

- Perjuicio -

Además, el agente designado por el FC Nantes en el marco del traspaso de Emiliano Sala era Mark McKay, hijo de Willie McKay, subrayó el abogado Jérôme Marsaudon. "Solo ayudaba a su hijo, dada su gran experiencia", agregó.

Los representantes legales del club francés denunciaron ante el tribunal el "ensañamiento judicial" del Cardiff City y lo acusan de haber "instrumentalizado" el fallecimiento del futbolista.

Tras un análisis realizado por un perito designado por el Cardiff City, el club galés evaluó su perjuicio en más de 120 millones de euros (unos 140 millones de dólares).

El experto explicó al tribunal de comercio que tuvo en cuenta en sus cálculos el descenso del Cardiff de la primera a la segunda división inglesa, entre otros factores.

Los abogados del FC Nantes rechazaron en la vista esas cifras "fantasmagóricas" y reclaman un millón de euros al Cardiff City en concepto de daño moral.

Contactadas por AFP, ninguna de las partes quiso pronunciarse antes de la sentencia.

En 2023, el tribunal de fútbol de la FIFA ordenó al Cardiff pagar al Nantes el saldo del traspaso del jugador argentino, es decir, unos 11 millones de euros (12,7 millones de dólares) de un total de 17 millones de euros (19,6 millones de dólares).