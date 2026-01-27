Deportes

Una imparable Sabalenka arrolla a Jovic y avanza a semis del Abierto de Australia

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra su victoria contra la estadounidense Iva Jovic en el partido de cuartos de final individual femenino del torneo de tenis Abierto de Australia, celebrado en Melbourne el 27 de enero de 2026 WILLIAM WEST
27 de enero de 2026

La implacable número uno del tenis mundial, Aryna Sabalenka, se impuso este martes sin despeinarse a la joven estadounidense Iva Jovic y se clasificó a las semifinales del Abierto de Australia, donde sigue encaminada a llevarse su tercer título en Melbourne.

La bielorrusa se impuso por 6-3 y 6-0 bajo un calor abrasador, y se enfrentará a la tercera cabeza de serie, la estadounidense Coco Gauff, o la ucraniana Elina Svitolina (12ª).

La victoria le aseguró a la jugadora de 27 años su decimocuarta semifinal de Grand Slam y la cuarta consecutiva en el primer gran torneo de la temporada.

Sabalenka, que en este torneo no ha perdido ningún set, ganó en Melbourne en 2023 y 2024, y parecía destinada a otra corona el año pasado, pero fue sorprendida en la final por Madison Keys, que quedó eliminada el lunes.

"Estas adolescentes me han puesto a prueba en las últimas rondas", dijo Sabalenka. "Fue un partido difícil. No se fijen en el marcador, no fue nada fácil. Jugó un tenis increíble. Me obligó a subir mi nivel. Y estoy muy contenta con la victoria".

La derrota puso fin al sueño de Jovic (29ª), de apenas 18 años y la jugadora más joven entre las 100 mejores del mundo.

En las rondas previas sorprendió a la dos veces finalista de Grand Slam Jasmine Paolini (7ª), y arrolló a la experimentada kazaja Yulia Putintseva.

Sin embargo, Sabalenka fue un obstáculo insuperable y derritió su juego en los hasta 38 grados que marcó el termómetro en la Rod Laver Arena.

