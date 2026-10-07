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Una jornada hecha para retarte

Este domingo 11 se celebrarán el Cruce del Istmo y la Istmo Race, eventos de ciclismo y running, respectivamente

Una jornada hecha para retarte
Cortesía | Jóvenes participantes de la Istmo Race 2025.
Una jornada hecha para retarte
Cortesía | Ciclistas emprenden viaje en cayuco por el Lago Gatún.
Una jornada hecha para retarte
Cortesía | Particpantes del evento Cruce del Istmo, durante 2025.
Roberto Robinson
07 de octubre de 2026

El Cruce del Istmo volverá a unir el Atlántico y el Pacifico en una experiencia que combina ciclismo de montaña, naturaleza y aventura.

Con salida en Marina Shelter Bay, en Colón, y llegada en Panamá Pacífico, en Arraiján, Panamá Oeste, la prueba ofrece recorridos de 135 km (saliendo a las 6:15 a.m.) y 65 km (medio fondo, desde Barbacoa Aris, en Nuevo Emperador, Arraiján, a las 9:00 a.m.) y uno de sus momentos más singulares: el paso en cayuco por el Lago Gatún, desde Escobal hacia Lagartera Grande, en la Costa Abajo de Colón.

Más de 300 personas ya están inscritas en este evento creado para fomentar el turismo en Panamá con altos estándares internacionales de seguridad, competencia y organización. Se prevé que se tome entre 5 a 11 horas completar la ruta.

La jornada también incluirá la segunda edición de Istmo Race (7:00 a.m.), una carrera pedestre con proyección de 500 participantes (inscripciones hasta el 10 de octubre), que se celebrará en los alrededores de la meta del Cruce del Istmo, en Panamá Pacífico, y será a beneficio de Teletón 20-30 de Panamá.

Se competirán en las distancias de 1 km, 5 km y 10 km. Antes, los días 9 y 10 de octubre, se realizará una Expo Feria Market, en el Hotel Riu, donde se hará entrega de los kits a los participantes.

90%
de los participantes del Cruce del Istmo finaliza el trayecto Colón-Oeste
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