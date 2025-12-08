Una Liga de Campeones con protagonismo de los adolescentes

Estêvão, Karl, Mayulu, Dowman... Un grupo de adolescentes se ha hecho protagonista en la actual edición de la Liga de Campeones, siguiendo los pasos de Lamine Yamal, quien apenas mayor de edad es la figura del Barcelona.

En las primeras jornadas de la Champions, esta semana se disputa la sexta fecha, ya brillaron algunos de estos "wonderkids" (niños prodigio), como fue el caso del brasileño Estêvão Willian, figura en el amplio triunfo por 3-0 del Chelsea ante el Barcelona de Yamal hace dos semanas.

Al ex de Palmeiras, de solo 18 años, apenas le han bastado dos decenas de partidos para convertirse en la nueva estrella de Stamford Bridge y contra el campeón español marcó por tercer partido consecutivo en Europa y ya suma cinco goles y una asistencias como Blue.

- "Demasiada presión" -

"Es un jugador especial. Los aficionados pagan una entrada para ver a futbolistas como él", declaró el técnico Blue Enzo Maresca a finales de octubre tras jugar contra el Ajax, pero instó a no comparar a estos jugadores con Messi o Cristiano Ronaldo, referentes del balón en los últimos 20 años. "Creo que es demasiada presión para unos chicos tan jóvenes".

En ese partido, el Chelsea presentó un equipo con una media de apenas 23,6 años y tres de los cinco goles los anotaron jugadores que aún no han cumplido los 20 años (Marc Guiu, Estêvão y Tyrique George).

El Chelsea, que sólo ha perdido esta temporada un partido en Europa, contra el Bayern, se afianzará en el Top 8, sinónimo de clasificación directa a los octavos, si gana el martes en su visita al Atalanta, que también tiene 10 puntos como los Blues, a cinco del líder Arsenal.

Precisamente, en el Bayern juega otra de las sensaciones esta temporada en la Champions: Lennart Karl. El volante de 17 años (no cumplirá 18 hasta febrero) ha aprovechado la grave lesión de Jamal Musiala durante el Mundial de Clubes para hacerse un hueco en el equipo titular bávaro.

- Comparados a Messi, Ronaldo, Kaká... -

Menudo (1,68 m), zurdo, de buena técnica y peligroso entrando por la banda derecha. Podría ser la descripción de un joven Messi, pero se trata de Karl. "Lo que vamos a hacer es sacar la mejor versión de él mismo. Es importante que aproveche este momento y que progrese como un joven normal. No vamos a distraernos en comparaciones con otros zurdos", declaró recientemente su entrenador Vincent Kompany.

Suma ya cuatro goles y dos asistencias. Su último tanto, en Londres, no evitó la derrota frente al Arsenal en la última jornada, por lo que el Bayern (empatado a 12 puntos con PSG, Real Madrid e Inter), necesita reaccionar el martes en Múnich ante el Sporting de Lisboa para no ver comprometidas sus chances de pasar directamente a octavos.

El PSG es otro de esos equipos que tira de juventud. Si la temporada pasada, en la que los parisinos lograron el título, ya destacó Desiré Doué (20 años), las lesiones en la delantera han obligado esta temporada a Luis Enrique a mirar a la cantera, siendo Senny Mayulu (19 años) el nuevo descubrimiento.

El joven centrocampista ha jugado ya 15 partidos esta temporada en todas las competiciones (cuatro de ellos en Champions), con tres goles (dos en la Ligue 1 y otro frente al Barcelona), el último de ellos el sábado en la goleada 5-0 al Rennes, partido en el que también marcó Ibrahim Mbaye (17 años) otro de los jóvenes a los que está dando protagonismo Luis Enrique.

- Coleccionista de récords -

"Yo no regalo nada. Cuando un futbolista del PSG juega es porque lo merece", explicó el sábado Luis Enrique para dar importancia al trabajo de los jóvenes. El miércoles, ante el Athletic en Bilbao, tendrán otra oportunidad de brillar frente a otro de estos "wonderkids", el hispanobrasileño Selton Sánchez (18 años).

Max Dowman aún no se ha ganado un puesto de titular en el Arsenal, pero este joven extremo, al que se compara con Kaká y que no cumplirá 16 años hasta el 31 de diciembre, se convirtió hace un mes en el futbolista de menor edad en debutar en la Liga de Campeones, el último de varios récords, como el goleador más joven de la UEFA Youth League o en ser titular con el Arsenal.

En Brujas puede tener la oportunidad de mostrar de nuevo su magia y, de paso, ayudar a los Gunners a mantener la punta de la tabla de la Liga de Campeones (con 15 puntos).

El argentino Franco Mastantuono en el Real Madrid, el danés Lucas Bergvall del Tottenham, el portugués Joao Simoes en el Sporting, el islandés Viktor Dadason del Copenhague o el delantero Dastan Satpaev del Kairat Almaty, donde también juega el portero Sherhan Kalmurza son algunos otros futbolistas que ya han tenido protagonismo en esta Champions sin haber cumplido los 20 años.