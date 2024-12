Una medalillsta olímpica en doma, suspendida un año por fustigar "excesivamente" a un caballo

La Federación Ecuestre Internacional (FEI) anunció el jueves la suspensión por un año de la británica Charlotte Dujardin, tres veces campeona olímpica de doma clásica, por maltratar a un caballo.

La jinete de 39 años estaba suspendida provisionalmente desde el 23 de julio a la espera de la conclusión de una investigación. La sanción desvelada el miércoles llegará a su fin en 2025, en la misma fecha.

"El 22 de julio de 2024, la FEI recibió un vídeo entregado por un abogado que representa a un denunciante cuya identidad no ha sido revelada, que mostraba a Dujardin fustigando excesivamente a un caballo durante una sesión de entrenamiento en un establo privado", relata la federación.

Dujardin anunció ella misma de forma inmediata su retirada de los Juegos Olímpicos de París-2024, en los que podría haberse convertido en la deportista británica más laureada de la historia olímpica.

"Lo ocurrido no me representa y no refleja la manera en la que entreno a mis caballos o a mis alumnos, pero no hay excusas. Siento una vergüenza profunda, debería haber dado un mejor ejemplo en ese momento", dijo Dujardin, precisando que el vídeo era de hace "cuatro años".

Además de la suspensión, la jinete recibió una multa de 10.000 francos suizos (11.300 dólares) y no puede participar tampoco en competiciones nacionales durante su suspensión.

Dujardin ganó el oro en doma individual y por equipos en Londres-2012, sumó un nuevo título olímpico individual en Rio-2016 y la plata por equipos. En 2021, durante los Juegos de Tokio, ganó el bronce individual y por equipos.