"Una oportunidad increíble", dice Hadjar, candidato a fichar por Red Bull

El francés Isack Hadjar, considerado el favorito para ocupar el segundo asiento de Red Bull junto a Max Verstappen en 2026 en la Fórmula 1, señaló este jueves, en declaraciones a la AFP, que "aprender" al lado del actual campeón del mundo sería una "oportunidad increíble".

Cuando se le pregunta quién es el mejor piloto de la parrilla, el piloto de 21 años, que llegó a la F1 este año con Racing Bulls, no duda: "Max".

Y ante la pregunta de si podría vencer al neerlandés, cuatro veces campeón del mundo, con un coche similar, una vez más, la respuesta es clara: "No. Es mejor en todos los aspectos, conduce mejor, comete menos errores, también tiene más experiencia".

En Red Bull desde 2015, "Mad Max" conoce mejor que nadie la casa austriaca. "Está en su hogar", recuerda Hadjar antes de comenzar el Gran Premio de Catar este fin de semana, "así que por ahora no es posible vencerlo".

Consciente de la magnitud del desafío que podría esperarle, el francés ve en una potencial convivencia con Verstappen una etapa determinante: "frente a mis compañeros de equipo, siempre he sido más fuerte pero al lado del mejor del mundo, es una oportunidad increíble para aprender".

Según las últimas informaciones, Red Bull debería anunciar la próxima semana el nombre del compañero de equipo de Max Verstappen para el próximo año, un asiento que por ahora ocupa el japonés Yuki Tsunoda.

Hasta entonces, "Mad Max", segundo en el campeonato empatado con el australiano Oscar Piastri (McLaren), intentará alcanzar al líder, Lando Norris (McLaren), quien podría convertirse el domingo, por primera vez en su carrera, en campeón del mundo de la F1.

En vísperas de esta penúltima carrera de la temporada, 24 puntos separan a Norris de Verstappen y Piastri.