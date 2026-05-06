Una primera prueba para crecer

El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, calificó a los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, celebrados en Ciudad de Panamá y Playa Venao, durante abril pasado, como “un paso muy importante en las cortas carreras deportivas [de nuestros atletas] para poder llevarlos a alcanzar esos sueños”.

Panamá compitió con una delegación de 246 atletas y se posicionó en la octava casilla del medallero general, de 15 países, tras conquistar un total de 29 medallas: 6 de oro, 6 de plata y 17 de bronce, en diversas disciplinas deportivas, la mayoría en deportes de contacto.

“Creo que, para varios de nuestros atletas, esta ha sido su primera prueba de lo que son unos juegos multideportivos importantes”, recalcó Ordóñez.

“Lo más relevante es que lo hayan disfrutado, que estén aprendiendo, que estén creciendo, evolucionando. Sé que de repente para ellos unas Olimpiadas suenan como un sueño muy lejano, pero créanme que no lo es. Créanme que este es el inicio de un recorrido. Todos estos muchachos de 15, 16, 17 años, en los próximos 3 años o 2 años que les toque ir a Los Ángeles [Juegos Olímpicos de 2028], probablemente estarán muy jóvenes. Pero para Brisbane 2032 [en Australia] es una realidad. Muchos de estos muchachos tendrán 20, 21 años, estarán en la plenitud física de sus carreras y seguramente, yo tengo la fe de que muchos de ellos nos puedan representar”, añadió.