Una promesa del esquí estadounidense se pierde por lesión los Juegos de Invierno de 2026

Lauren Macuga, una promesa del esquí alpino estadounidense, se perderá los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-22 de febrero) tras sufrir una lesión de rodilla que puso fin a su temporada, informó este viernes la Federación Estadounidense de Esquí.

"Lauren Macuga se cayó durante un entrenamiento la mañana del viernes y se lesionó la rodilla derecha, que requerirá cirugía. Se perderá el resto de la temporada", señaló US Ski y Snowboard en un comunicado publicado en redes sociales.

La federación no ofreció más detalles, aunque Macuga indicó en Instagram que sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior. "RIP ACL, nos vemos el próximo año", escribió la esquiadora.

Macuga, de 23 años, se preparaba para competir en el gigante femenino de la Copa del Mundo en Copper Mountain, Colorado, programado para el sábado.

La temporada pasada logró su primera victoria en la Copa del Mundo de esquí alpino con un triunfo en super-G en St. Anton y también sumó medalla de bronce en super-G en el Mundial de Saalbach, Austria.