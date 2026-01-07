Una propuesta de patronato para el Kenny Serracín

La propuesta de ley “Que crea el Patronato del Estadio de Béisbol Kenny Serracín de David”, en Chiriquí, fue presentado este martes por la diputada suplente del circuito 4-1, Tatiana Morales de Ramos.

Según Morales de Ramos, se trata de una solución institucional que permitiría la participación de los actores comprometidos con el desarrollo deportivo de la provincia, reduciendo la dependencia exclusiva de la inversión estatal y asegurando la preservación, modernización y plena funcionalidad de este importante recinto, que hoy presenta significativas señales de deterioro estructural.

Resulta profundamente alarmante que, a pesar del legado atlético y del esfuerzo económico del Estado, hoy el Estadio Kenny Serracín enfrente una situación crítica. En el año 2018, este recinto fue reconstruido y reinaugurado con una inversión superior a los 19 millones de balboas. Se trató de una inversión significativa, realizada con recursos públicos y con grandes expectativas para el deporte chiricano. Sin embargo, apenas pocos años después, el estadio presenta deterioro acelerado, deficiencias de mantenimiento y cierres recurrentes para reparaciones, afectando no solo la práctica deportiva, sino también la confianza ciudadana en la gestión de los bienes públicos. Esta contradicción, entre una inversión millonaria reciente y el estado actual de la instalación, nos obliga a actuar con responsabilidad y visión de futuro”, manifestó la honorable en el pleno de la Asamblea Nacional.

Hizo énfasis en que este proyecto no privatiza el estadio, “sino que propone un modelo para asegurar continuidad, planificación, mantenimiento preventivo y generación de ingresos propios, reduciendo la dependencia exclusiva del presupuesto estatal y evitando que, cada quinquenio, se pongan en riesgo las inversiones realizadas”.

Morales de Ramos agregó: Los chiricanos sabemos administrar patronatos; prueba de ello son los de la Feria Internacional de David y el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía. Las malas experiencias en otras provincias no pueden detener las intenciones de organización y desarrollo en pro del deporte y la ciudadanía”.

Según el documento presentado por la suplente del diputado Carlos Saldaña, dicho patronato estaría integrado por un representante del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), un representante del Municipio de David, un representante del Consejo Provincial de Chiriquí, un representante de la Liga Provincial de Béisbol de Chiriquí, un representante del sector empresarial de Chiriquí designado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Chiriquí, un representante de las organizaciones deportivas y comunitarias y un representante de los patrocinadores privados del estadio.

Aseguró que, como autoridades, tienen una deuda moral con los equipos del béisbol chiricano, con la fanaticada y con todos aquellos jugadores de los otros equipos que visitan la provincia y encuentran una infraestructura en mal estado.