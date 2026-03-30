Unos juegos para posicionar a Panamá

REDACCIÓN | Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, cuya antorcha ya recorre varios puntos del país, se perfila no solo como un gran evento deportivo sino también como un potencial económico importante para Panamá.

“Hay que meternos en modo juegos”, expresó el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, en un mensaje dirigido a los panameños.

“El estado ha hecho una inversión de $25 millones, más otros fondos destinados a la infraestructura [deportiva] y de equipamiento deportivo, por lo que esperamos un retorno de $75 millones, estamos calculando que estarán en Panamá unos 2,000 atletas, 700 delegados, jueces, entrenadores, alrededor de 2.6 familiares que vienen con cada atleta, o sea unas 5,300 personas y eso es un pacto directo a nuestra economía”.

Cabe recordar, que las entradas a los eventos de estos juegos (12 al 25 de abril, en Ciudad de Panamá y Playa Venao) son gratuitas y, por el momento, se adquieren a través de la plataforma digital panatickets. En tanto, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León, señaló que estos juegos “son una oportunidad de oro para Panamá”.

Añadió que “en todo evento deportivo, los atletas llegan unos días antes de su participación y con compañía, y se quedan un par de días después, lo que aumenta la ocupación hotelera, y apoyar toda actividad deportiva es parte de la estrategia de la ATP para poder posicionar al país como ‘HUB’ de congresos, eventos y convenciones, en busca de convertirnos en ese lugar donde los turistas quieren venir”.