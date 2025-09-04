Uruguay, Colombia y Paraguay se anotan en el Mundial en emotivo adiós de Messi

A falta de una fecha para el final, el tren mundialista de Sudamérica completó este jueves sus seis vagones: Uruguay, Colombia y Paraguay se quedaron con los tres últimos cupos directos para la Copa del Mundo de 2026 en una jornada marcada por la emotiva despedida de Lionel Messi de Argentina.

Considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, el astro de 38 años anotó el primer y el tercer gol del triunfo 3-0 de la Albiceleste, ya clasificada, sobre Venezuela en el estadio Monumental de Buenos Aires, que reunió a más de 80.000 personas para rendir homenaje a su leyenda viva.

El 10, que todavía no confirma su presencia en la cita norteamericana del próximo año, jugó el último partido oficial en su tierra en la larguísima clasificatoria sudamericana, que este jueves celebró casi en simultáneo la mayoría de los partidos de su decimoséptima y penúltima jornada.

Con dos toques suaves y llenos de calidad, dignos de su zurda magistral, Messi anotó sus anotaciones 113 y 114 con los campeones del mundo en un juego en que entró al césped acompañado de su tres hijos y se le vio radiante.

La despedida soñada del goleador histórico de la Albiceleste, sentenciada por un tanto de Lautaro Martínez, amplió el liderato de los argentinos, con 38 puntos, y dejó en veremos el sueño de Venezuela de clasificar por primera vez a un Mundial.

Única selección sudamericana que nunca participó del evento cumbre del balompié, la Vinotinto tiene ahora como única opción conservar su séptima casilla, con 18 puntos, que le permitirá pelear por la repesca intercontinental.

- Tercer Mundial de Bielsa -

Los venezolanos se jugarán la vida -y la ilusión de millones- cuando reciban el martes a Colombia en Maturín, en el cierre de la eliminatoria sudamericana.

Los cafeteros, de nuevo con un destacado James Rodríguez, no solo sellaron su regreso a un Mundial, tras ausentarse en Catar 2022, sino que dieron una mano a sus vecinos al golear 3-0 a Bolivia en Barranquilla.

Liderada por Rodríguez, que abrió la cuenta, la Tricolor quebró en buena hora una mala racha de seis partidos consecutivos sin vencer gracias a otros dos sendos goles de Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

La goleada deja mal colocado el deseo de la Verde (octavo con 17 unidades) de pelear con Venezuela por el puesto del repechaje, debido a que cerrará el clasificatorio nada menos que ante la Canarinha de Carlo Ancelotti en la altura de El Alto (4.150 msnm).

Antes del inicio de la jornada, Argentina, Ecuador y Brasil ya tenían asegurado su pase en una eliminatoria que entrega seis cupos directos y otro más a la repesca.

Uruguay, uno de los aspirantes a los últimos vagones, hizo una doble tarea: clasificó a su quinta Copa del Mundo consecutiva y eliminó a Perú (noveno, 12 puntos), al que sepultó 3-0 en Montevideo con dianas de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas.

La Celeste de Marcelo Bielsa, que disputará su tercera cita mundialista tras conducir a Argentina en 2002 y a Chile en 2010, mostró una cara contundente, más cercana a la que comenzó a todo dar el camino hacia el torneo que albergarán Estados Unidos, Canadá y México.

- Fin a 16 años de ausencia-

Donde también hubo festejo, aunque reprimido por una larga ausencia de 16 años, fue en Paraguay.

Comandada por el nuevo héroe nacional, el entrenador argentino Gustavo Alfaro, la Albirroja empató sin goles con Ecuador en Asunción y regresará a una Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010.

Sin nada en juego, en el único partido que se disputa en un horario diferente (00H30 GMT del viernes), Brasil y el colista y desahuciado Chile cierran la penúltima fecha en el Maracaná de Rio de Janeiro.

Sin Vinícius Jr ni Neymar, Carlo Ancelotti probará nuevas piezas para afinar el camino de la Seleção rumbo al esquivo hexacampeonato mundial.

Con los resultados de la penúltima fecha, el cierre del clasificatorio, el martes, definirá apenas las posiciones finales de la tabla, salvo la punta, asegurada por Argentina, y la suerte de Venezuela y Bolivia.