Van Aert gana también la segunda etapa de la Vuelta a Dinamarca

El ciclista belga Wout Van Aert, que tuvo que renunciar a participar en el reciente Tour de Francia por una lesión, ganó este jueves la segunda etapa de la Vuelta a Dinamarca, un día después de haberse llevado también la primera.

Van Aert, de 31 años, se impuso el miércoles en un esprint de ocho corredores en Aalborg y esta vez venció también por velocidad en una llegada masiva en Skive.

Fue necesario un análisis de foto-finish para decidir el ganador de la etapa por la enorme igualdad con el australiano Jensen Plowright, que fue declarado vencedor por unos momentos.

Van Aert refuerza así su maillot azul de líder de la general y firma su victoria número 55 como ciclista profesional y la cuarta de esta temporada.

El corredor belga del Visma-Lease a Bike, que en el inicio de esta temporada ganó la clásica París-Roubaix, tuvo que renunciar al Tour de Francia por una lesión en el codo derecho, sufrida en una caída durante un entrenamiento.

Esa lesión, mal curada en un primer momento, le llevó a abandonar a mediados de junio en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, a tres semanas del comienzo de la Grande Boucle.

La Vuelta de Dinamarca, una carrera que Van Aert conquistó en 2018, fue el escenario elegido para su reaparición.

La ronda danesa termina este domingo y sirve al corredor belga para preparar la Vuelta a España (22 agosto-13 septiembre), antes del Mundial de ciclismo en ruta de finales de septiembre en Montreal (Canadá).