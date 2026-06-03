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Van der Breggen gana la cronoescalada del Giro femenino y se viste de rosa

AFP
03 de junio de 2026

La neerlandesa Anna van der Breggen se impuso este martes en la cuarta etapa del Giro de Italia, una cronoescalada de 12,7 km en Nevegal, en los Dolomitas, y arrebató la maglia rosa de líder a la italiana Elisa Balsamo.

La veterana corredora del SD Worx, de 36 años, superó por más de un minuto a las otras aspirantes a la victoria final, la suiza Marlen Reusser, segunda, y la también neerlandesa Demi Vollering, tercera.

La italiana Elisa Longho Borghini, doble vigente campeona, tuvo una mala jornada y terminó a más de dos minutos de Van der Breggen, campeona del Giro en 2015, 2017, 2020 y 2021.

"Realmente no me esperaba eso. Esta actuación es una sorpresa y es muy importante para mí. Habrá que defender la maglia rosa y no será fácil. La montaña llega y hay previsión de lluvia para los próximos días", explicó la neerlandesa.

Por su parte la esprinter italina Elisa Balsamo, que se impuso en las tres primeras etapas y que defendía la maglia rosa, perdió su ventaja en favor de las ciclistas más hábiles en escalada, y terminó a más de nueve minutos de la vencedora del día.

En la general, Van Der Breggen aventaja en 1:04 a Reusser y en 1:10 a Vollering, mientras que Borghini es octava a casi dos minutos.

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