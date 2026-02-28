Van der Poel inicia su temporada de carretera con triunfo en Het Nieuwsblad

La estrella del ciclismo neerlandés Mathieu van der Poel cumplió los pronósticos y ganó este sábado el Circuito Het Nieuwsblad, su primera carrera de su temporada de carretera, tras protagonizar una escapada en los últimos 16 km de la prueba.

Invicto este invierno en el ciclocrós, el corredor neerlandés iniciaba su temporada de carretera en esta prueba, que suponía además el debut de las carreras en Bélgica.

En la meta, Van der Poel superó s su compatriota Tim van Dijke y al belga Florian Vermeersch, que completaron el podio.

Un mes después de haberse convertido en campeón del mundo de ciclocrós por octava vez, el líder del equipo Alpecin evitó las numerosas caídas que hubo en la prueba flamenca y fue Van der Poel el que lanzó los primeros ataques serios en el Molenberg, a 45 kilómetros de la meta, tras un increíble número de funambulista, al saltar con su bicicleta por encima de su compatriota Rick Pluimers, que se había ido justo delante de él.

Solo Tim van Dijke y Florian Vermeersch lograron aguantar su rueda y el trío abrió rápidamente hueco sobre el pelotón, antes de alcanzar a tres hombres escapados desde los primeros kilómetros (Renard, Krijnsen y Van Hemelen).

A 16 kilómetros de Ninove, Van der Poel aprovechó la subida al Muro de Geraardsbergen para marcharse en solitario y firmar su 57ª victoria como profesional.

Aspirantes a la victoria como los franceses Paul Magnier y Christophe Laporte y los belgas Arnaud De Lie y Jasper Philipsen tuvieron problemas diversos y se quedaron sin opciones de victoria.

Tendrán la ocasión de tomarse la revancha el domingo en la Kuurne-Bruselas-Kuurne, una prueba tradicionalmente favorable a los velocistas.

- Clasificación del Circuito Het Nieuwsblad:

1. Mathieu van der Poel (NED/ADC) los 207,2 km en 4 h 53:56.

(media: 42,4 km/h)

2. Tim van Dijke (NED/RBH) a 22.

3. Florian Vermeersch (BEL/UAD) 24.

4. Christophe Laporte (FRA/TVL) 53.

5. Aimé De Gendt (BEL/Q36) 54.

6. Tobias Andresen (DEN/DAT) 57.

7. Jordi Meeus (BEL/RBH) 57.

8. Anthony Turgis (FRA/TEN) 57.

9. Alexis Renard (FRA/COF) 57.

10. Luke Lamperti (USA/EFE) 57.

11. Paul Magnier (FRA/SOQ) 57.

12. Matyáš Kopecký (CZE/TDT) 57.

13. Laurence Pithie (NZL/RBH) 57.

14. Nils Politt (GER/UAD) 57.

15. Matteo Trentin (ITA/TUD) 57.