Van Gils se lleva la sexta etapa del Tour Aura, Tuckwell nuevo líder

Superviviente de una nutrida escapada, el belga Maxim Van Gils fue el ganador de la sexta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (Tour Aura, antes conocido como Dauphiné), este viernes en Crest-Voland.

Van Gils, del Red Bull Bora, se impuso en el esprint final ante el noruego Tobias Hall Johannessen y su compañero de equipo australiano Luke Tuckwell, que arrebató el maillot amarillo de líder al francés Alex Baudin.

En el grupo de los favoritos, el mexicano Isaac Del Toro y el francés Paul Seixas atacaron en la subida final del día para escaparse del grupo donde estaban otros candidatos al título y consiguieron arañar unos segundos.

Del Toro y Seixas cruzaron la meta con una quincena de segundos de ventaja sobre el estadounidense Matteo Jorgenson, que les siguió en un primer momento antes de ir quedando descolgado, mientras que el español Juan Ayuso entró poco después.

En la general, Seixas (19 años) sube al séptimo puesto, a 3 minutos y 6 segundos de Tuckwell, mientras que Del Toro (22 años) asciende al décimo puesto, a 3 minutos y 22 segundos.

El belga Wout Van Aert, ganador de la etapa del jueves, abandonó el Tour Aura este viernes por dolores persistentes en el codo y no tomó la salida de esta sexta etapa.

El sábado y el domingo, el Tour Aura tendrá dos etapas más de montaña, primero con llegada al Grand Colombier y un día después al Plateau de Solaison, lugar que acogerá también en julio una etapa del Tour de Francia.