Van por la clasificación

El plantel al completo de la Selección mayor masculina de fútbol de Panamá aterrizó ayer en Surinam, en busca de una primera victoria en la última fase de clasificación hacia el Mundial FIFA 2026. Y es que el encuentro supondrá el reinicio de una eliminatoria mundialista de Concacaf que se presta “exigente” para los panameños.

La Roja quedó ubicada en el grupo A, junto a El Salvador, Guatemala y Surinam. En una fase de partidos de ida y vuelta con cada rival.

“En esta etapa pensar en 18 puntos, cuando no has ganado los primeros tres en Surinam, que va a ser súper difícil, por ahí gracias a Dios el grupo no tiene esa mentalidad hoy en día”, señaló Adalberto Carrasquilla, mediocampista de 26 años de edad.

El duelo entre Surinam y Panamá se jugará el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. hora local (4:30 p.m. hora de Panamá), en el Estadio Dr. Franklin Essed, en Paramaribo. Para el 8 de septiembre, la Selección Nacional recibe a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de la Ciudad de Panamá.