Van por la gloria en los CODICADER

Panamá dirá presente en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER) Nivel Secundario Honduras 2026 con 386 atletas estudiantes que competirán en 20 disciplinas. En total, la delegación canalera estará compuesta por 538 personas, entre atletas procedentes de diversas provincias, delegados, árbitros, chaperones, entrenadores y oficiales de misión.

Panamá es la segunda delegación con mayor cantidad de atletas, solo superada por Honduras, que va con 589. Ayer, en un acto que reunió en el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño, ubicado en Amador, Ciudad de Panamá, a autoridades del Ministerio de Educación, Pandeportes, padres de familia, docentes y decenas de los atletas estudiantes que participarán en los CODICADER, se entregó el pabellón nacional a Julieta Escobar y Michael Alarcón, escogidos como los abanderados para la justa.

Escobar, de 17 años, estudiante del Instituto América, de Ciudad de Panamá, competirá en Judo. Mientras que Alarcón, quien cursa el 11mo grado del Colegio Abel Bravo, de Colón, es parte de la selección de baloncesto.

Esta edición se desarrollará del 5 al 13 de septiembre, en Tegucigalpa, Honduras. Los panameños empezarán a viajar el 4 de septiembre. Los CODICADER son competencias deportivas regionales organizadas por el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación, junto a ministerios de educación e institutos deportivos de la región, que reúne a atletas de Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Honduras, desde 1992.