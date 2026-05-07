Varios ciclistas enfermaron en Bélgica, las heces de vaca posible motivo

Varios ciclistas, especialmente del equipo Lotto-Intermarché, se han enfermado en los últimos días después de participar el domingo en la Famenne Ardenne Classic en Bélgica, con las heces de vaca como posible origen de la infección.

Según la prensa belga, desde el Lotto se apunta a esa tesis de contaminación por los numerosos excrementos de vaca y el estiércol presentes a lo largo del recorrido de esta carrera por zonas agrícolas, a lo que se sumó que el asfalto estaba húmedo.

Se estaría pensando por lo tanto en infecciones por Campylobacter, una bacteria que causa gastroenteritis, aunque falta la confirmación definitiva.

Según la televisión belga Sporza, son varios los equipos afectados, como Alpecin, Flanders-Baloise y Roubaix-VanRysel, además del Lotto.

El excorredor francés Maxime Bouet, actual director deportivo del Lotto, llegó a decir que "la mitad del pelotón está enfermo".

En el Lotto, la formación más afectada, los belgas Liam Slock y Milan Menten, así como el luxemburgués Mathieu Kockelmann, tuvieron desde el lunes por la noche dolores abdominales, diarrea, fiebre y vómitos.

Los tres corredores fueron brevemente hospitalizados, precisó el Lotto desde Bulgaria, donde el viernes arranca el Giro de Italia.

El belga Arnaud De Lie, ganador de la Famenne Ardenne Classic y que debe ser el líder del equipo en el Giro, no registró síntomas en un primer momento pero sí tuvo náuseas durante el vuelo del martes hacia Bulgaria.

"No se siente bien, pero su participación en el Giro no está en riesgo por ahora", afirmó su formación.

Solo cinco de los ocho ciclistas de este equipo en el Giro 2026 pudieron subir al escenario durante la presentación de la carrera de este miércoles.

Slock tuvo incluso que ser declarado baja de última hora y será reemplazado por el británico Joshua Giddings.