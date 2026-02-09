Varios expulsados en victoria de los Pistons sobre Hornets en la NBA

Con 33 puntos de Cade Cunningham, los Detroit Pistons pusieron fin a la racha de nueve victorias consecutivas de los Charlotte Hornets este lunes con una contundente victoria por 110-104, ensombrecida por una pelea multitudinaria por la que fueron expulsados cuatro jugadores.

El partido entre los Pistons, líderes de la Conferencia Este, y los Hornets, en racha positiva, disputado en el Spectrum Center, en Charlotte, se convirtió en un caos a mediados del tercer cuarto cuando el jugador local Moussa Diabate cometió una falta sobre Jalen Duren, de Detroit.

Diabate y Duren se enfrentaron, y el jugador de los Pistons, furioso, empujó a su oponente con una mano en la cara.

Ese fue el detonante para una pelea que incluyó forcejeos y puñetazos por toda la cancha.

Tras varios minutos de retraso, el equipo arbitral expulsó a Duren y a su compañero Isaiah Stewart de los Pistons, junto con Diabate y Miles Bridges de los Hornets.

Stewart salió corriendo del banquillo para unirse a la pelea, intentando asestarle un golpe a Bridges, quien le había lanzado un puñetazo a Duren mientras los ánimos se caldeaban.

- Entrenador de los Hornets, el quinto expulsado -

Hubo otro punto álgido en el último cuarto cuando el entrenador de los Hornets, Charles Lee, fue expulsado tras reaccionar furioso por una falta cobrada contra su equipo.

Lee tuvo que ser sujetado por otros miembros del cuerpo técnico de Charlotte antes de ser sacado de la cancha.

El entrenador elogió después el rendimiento de su equipo tras un duelo cuerpo a cuerpo con los Pistons durante largos períodos del encuentro.

"Fue un partido fantástico para nosotros", dijo Lee.

"Son el equipo número uno del Este y aportan un gran nivel de físico y competitividad. Creo que, en general, nuestros chicos respondieron a cada carrera que hicieron, y a todo el físico que mostraron", agregó.

Al preguntarle sobre el incidente entre Diabate y Duren que desencadenó la pelea, Lee dijo: "Dos chicos tuvieron una conversación acalorada y luego la cosa se fue descontrolando".

Sobre su propia expulsión en el último cuarto, el DT afirmó: "Tengo que controlar mejor mis emociones en ese momento".

El entrenador de Detroit, J.B. Bickerstaff, culpó directamente a los jugadores de Charlotte por la gresca, y afirmó que Duren se había estado defendiendo.

"Nuestros chicos se enfrentan a muchas cosas, ¿verdad?", dijo Bickerstaff.

"Pero no fueron ellos los que iniciaron la pelea... se pasaron de la raya. Lamento que la situación se haya vuelto tan fea. No es algo que uno quiera ver. Pero si alguien te da un puñetazo, tienes la responsabilidad de protegerte, y eso fue lo que pasó esta noche", añadió el entrenador de los líderes de la Conferencia Este.

"Vuelve a ver la grabación. Ellos fueron los que iniciaron el cruce de la línea y nuestro jugador tuvo que defenderse", aseguró.

Con la victoria, Detroit ahora tiene un récord de 39-13 en la cima del Este, por delante de los New York Knicks, que ocupan el segundo lugar (34-19).

Charlotte se mantiene en el décimo lugar con 25-29.

En otros partidos del lunes, los Orlando Magic vencieron a los Milwaukee Bucks por 118-99, mientras que los Utah Jazz sorprendieron a los Miami Heat por 115-111.

Los Brooklyn Nets (15-37) también dieron la sorpresa al derrotar a los Chicago Bulls por 123-115.