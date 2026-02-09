$!Autoridades emiten aviso de vigilancia por posibles incendios

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por la generación y propagación de incendios, principalmente de masa vegetal, vigente hasta las 11:59 p. m. del 11 de febrero de 2026.

“El sistema de monitoreo satelital de incendios de la NASA ha detectado puntos de calor activos asociados a zonas de incendios en algunas áreas del sector Pacífico panameño”, detalló el informe.

Las zonas bajo aviso serán las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Panamá; además del sur de la comarca Ngäbe-Buglé, el centro y sur de Veraguas y Panamá Este.

Se prevén condiciones atmosféricas tales como ausencia de lluvias, vientos fuertes, temperaturas elevadas, alta incidencia de radiación solar y periodos con poca humedad en el aire.