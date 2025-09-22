Venezolano Ronald Acuña Jr. conecta jonrón en triunfo de Bravos sobre Nacionales

Los Bravos de Atlanta se impusieron 11x5 sobre los Nacionales de Washington este lunes en Truist Park (Atlanta), donde el venezolano Ronald Acuña Jr. conectó su decimonoveno jonrón de la temporada.

Acuña Jr., de 27 años y ganador del premio al Jugador Más Valioso en el 2023, batea para un promedio de 417 en los últimos siete partidos con 10 hits, dos jonrones y cinco carreras impulsadas.

Ambos equipos llegaron al encuentro de esta noche sin posibilidades de clasificar a los Playoffs.

Sin embargo, los Bravos lograron continuar el buen momento de las últimas semanas al extender su racha de victorias consecutivas a nueve.

"Es importante cerrar bien", dijo el jardinero Michael Harris II. "Queremos ganar impulso pensando en la próxima temporada, queremos seguir creciendo como equipo en el resto de la temporada y luego pensaremos en el próximo año".

El venezolano José Suárez logró el segundo salvamento de su carrera en las Grandes Ligas luego de lanzar tres entradas completas en las que no permitió carreras.

Suárez, de 27 años y en su primera temporada con Atlanta, no lograba un salvamento en MLB desde el 9 de septiembre del 2024 con los Angelinos de Los Ángeles.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro vivió una de sus mejores noches en las Grandes Ligas al conectar dos imparables e impulsar dos carreras.

Washington ha perdido siete de los últimos diez partidos en una temporada para el olvido en el último lugar de la división Este en la Liga Nacional, con 64 triunfos y 93 derrotas.