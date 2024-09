Venezuela sufre duro tropiezo ante Bolivia, pero confía en recuperarse ante Uruguay

"Confío en los muchachos más que nunca": aunque la Vinotinto sufrió un durísimo tropiezo ante Bolivia en más de 4.000 metros sobre el nivel del mar de El Alto, su seleccionador, Fernando Batista, dejó claro que los suyos esperan seguir firmes camino al Mundial.

El próximo martes, sin tiempo para desgastarse en darse golpes de pecho, Venezuela enfrentará a Uruguay en el Estadio Monumental de Maturín.

"Confío en los muchachos más que nunca. Estoy muy tranquilo", zanjó 'Bocha' Batista en conferencia de prensa.

"Lógicamente estamos con bronca porque no esperábamos un resultado así (...), pero estos muchachos tenían nueve puntos y los siguen teniendo. No somos un desastre ahora porque perdimos un partido, como tampoco éramos antes los mejores. Cabeza fría y a pensar en lo que viene ante Uruguay", continuó el entrenador argentino.

Venezuela hincó la rodilla en la difícil visita a Villa Ingenio, con goles de Ramiro Vaca en el minuto 13, Carmelo Algarañaz en el 45+5, de penalti, Miguel Terceros en el 46 y Enzo Monteiro en el 89.

"Nos meten el gol y no nos pudimos encontrar. No pudimos encontrar la pelota. Creo que en líneas generales fue un mal partido. Ya está. Hay que dar vuelta a la página y pensar en el martes", analizó Batista.

"Con respecto a la altura, no voy a hablar, porque no hablé antes. No soy de poner excusas. Si de diez preguntas, ocho pasan por la altura, algo debe haber, pero de mi boca no va a salir nada", manifestó.

En la reanudación de la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, Bolivia mudó su sede tradicional de los 3.650 metros de altitud de La Paz a los 4.150 metros de El Alto, en busca de ganar aire quitándoselo a sus adversarios.

- "Competitivo" -

'Bocha' Batista revolucionó el once inicial de Venezuela para enfrentar a Bolivia, al construir un muro en torno a su portero Rafael Romo con línea de cinco defensores y dos volantes puros de contención.

Con la idea de reducir desgaste en la altura, la Vinotinto apostaba por el contragolpe, pero recibió goles en momentos letales y tenía serios problemas serios para hilar cuando podía recuperar el balón.

A Venezuela no le salió bien el plan, todo lo contrario a lo que ocurrió con la Bolivia de Oscar Villegas, que se impuso con autoridad en el estreno de su nuevo seleccionador.

"Hicieron las cosas, creo, como lo habrán planteado. Se encontraron con el gol rápido y también con dos goles terminando el primer tiempo, con el penalti, y comenzando el segundo", comentó Batista sobre su adversario.

"Los vi muy rápidos, muy veloces, los vi jugando muy bien y si mantienen este nivel, imagino van a estar a la altura", manifestó.

De hecho, el marcador pudo ser más abultado de no ser por el portero Rafael Romo, quien tuvo varias intervenciones de gran mérito bajo los tres palos.

La derrota dejó a la Vinotinto congelada en la cuarta posición con 9 puntos.

Batista aspira a un panorama distinto el martes.

"Vamos a seguir siendo el equipo competitivo que ha sido hasta ahora", aseguró.

"Todavía queda muchísimo por recorrer y estamos para pelear partido a partido, como lo hemos venido haciendo (...). Nos vamos a levantar rápido y vamos a estar listos", promete.