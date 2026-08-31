Venus Williams sufre una eliminación de madrugada en el US Open

A sus 46 años, la estadounidense Venus Williams falló en su intento de lograr su primer triunfo en esta década en el US Open, con una derrota ante Sofia Kenin que terminó a las dos de la madrugada del lunes en Nueva York.

La hermana mayor de Serena Williams plantó batalla durante una hora y 48 minutos ante su compatriota Kenin hasta caer derrotada por 6-2 y 7-6 (8/6).

Los organizadores programaron este duelo en el último turno del domingo en la pista central, después del debut de Novak Djokovic ante el argentino Mariano Navone.

Djokovic, eliminado por primera vez en su estreno en Nueva York, y Navone batallaron durante cuatro horas y media, lo que provocó que el partido de Venus Williams iniciara en la medianoche sin que el torneo realizara ningún cambio en su programación.

Williams fue recibida con una enorme ovación por los miles de espectadores que se mantuvieron en las gradas.

En el arranque del partido encajó dos breaks seguidos y después no pudo mantener el ritmo de Kenin, 19 años más joven.

En la segunda manga, en cambio, el tenis de Williams fue creciendo hasta contar con siete pelotas para empatar el partido.

En un desenlace cruel, la estadounidense desperdició cuatro pelotas de set de forma consecutiva en el tiebreak, la última de ellas con una doble falta, lo que permitió a Kenin zanjar el triunfo.

"Estaba muy nerviosa jugando contra una leyenda de este deporte", reconoció Kenin, ganadora del Abierto de Australia en 2020. "Ella jugó muy bien, es una verdadera campeona y fue un honor".

Williams, que regresará a la pista para jugar en dobles con su hermana Serena, no logra una victoria en individuales desde hace 13 meses, con un pleno de 15 derrotas en sus últimos partidos.