Venus y Serena Williams formarán pareja de dobles en Wimbledon

Serena y Venus Williams recibieron este martes una invitación de los organizadores de Wimbledon para disputar como pareja el torneo de dobles sobre la hierba del Grand Slam londinense.

Las dos hermanas, que reanudaron sus carreras luego de un largo parón en el verano boreal de 2025 en el caso de Venus (pronto 46 años) y a comienzos de junio en el torneo de Queen's para Serena (44 años), han conquistado 14 'Grandes' en dobles.

Ambas conquistaron Wimbledon en dobles en seis ocasiones, la última de ellas en 2016.

Aunque Venus ha disputado algunos partidos individuales desde su regreso al circuito, su hermana menor hasta ahora solo ha vuelto a jugar en dobles.

Asociada con Victoria Mboko en Queen's, Serena Williams superó una ronda antes de verse obligada a retirarse por una lesión de la canadiense.

La ganadora de 23 títulos del Grand Slam (en individuales) tiene previsto comenzar el martes su segundo torneo desde su regreso, junto a la checa Karolina Muchova en el WTA 500 de Berlín.

Finalista sorpresa de Roland Garros cuando estaba fuera del top 100, la polaca Maja Chwalinska recibió también una invitación para entrar directamente en el cuadro principal de individuales femeninos.

En el cuadro masculino, el suizo Stan Wawrinka también recibió una "wild card" para disputar por última vez el único torneo de Grand Slam que no ha ganado antes de retirarse a final de temporada.

En dobles, Alexander Bublik y Nick Kyrgios han sido invitados por los organizadores. Considerados de los jugadores más espectaculares del circuito, el kazajo y el australiano son además excelentes en hierba: Bublik ha ganado dos veces el torneo de Halle (2023, 2025) y Kyrgios alcanzó la final de Wimbledon en 2022.