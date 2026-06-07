Verstappen abandona en primera vuelta del GP de Mónaco de F1

El piloto neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull y que ocupaba la segunda posición en la parrilla de salida, abandonó en la primera vuelta del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 este domingo.

El cuatro veces campeón del mundo, que contaba con una buena salida para hacerse con el liderato en un circuito en el que es muy difícil adelantar, se quedó clavado en la salida, debido a un problema mecánico de su monoplaza.

'Mad Max', vencedor en dos ocasiones en las calles de Mónaco (2022, 2023), donde reside, expresó su incredulidad por radio antes de circular a baja velocidad por el circuito para entrar al garaje de su equipo al término de la primera vuelta.

En la salida, Verstappen tuvo el reflejo de pegarse hacia la izquierda para que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que arrancó justo detrás de él, no le golpease por detrás.

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato del mundo y que arrancó desde la pole, mantuvo el liderato en la primera curva y ocupa una posición ideal para firmar su quinta victoria consecutiva en Gran Premio.