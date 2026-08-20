Verstappen acalla los rumores y renueva con Red Bull hasta 2030

El tetracampeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen prolongó su contrato con Red Bull hasta finales de 2030, anunció este jueves la escudería tras meses de especulaciones sobre su futuro.

Hasta ahora, el contrato del piloto neerlandés de 28 años corría hasta el final de la temporada 2028. La noticia fue anunciada en plena preparación del Gran Premio de Zandvoort, en el que Verstappen competirá en casa para mayor alegría de sus fans.

"Cuatro años más, de lleno. Estamos encantados de anunciar que Max ha firmado una prolongación de su contrato con el equipo hasta finales de 2030", indicó en la red X la escudería Red Bull.

Verstappen es uno de los pilotos más exitosos de este deporte, con sus cuatro títulos mundiales consecutivos desde 2021.

Pero tras dejar escapar el título de 2025, que fue para el británico Lando Norris, de McLaren, la campaña está siendo más difícil este año para el neerlandés, que no ganó ningún Gran Premio en la primera mitad de la temporada y va ahora mismo sexto en la clasificación de pilotos.

"Este compromiso va más allá de continuar una alianza ya de por sí extraordinaria", y es "una declaración potente de confianza mutua y ambición", destacó Red Bull en su comunicado.

Las quejas sobre el rendimientokir del coche de Red Bull este año llevaron a muchos a especular con que Verstappen cambiaría de escudería o incluso abandonaría la Fórmula 1. Pero el interesado respondió que quiere volver a ganar.

- Red Bull, una "segunda familia" -

"Tenemos a la mejor gente, y estoy emocionado de seguir trabajando con todos para regresar a la cima", dijo el piloto, citado en el comunicado.

Verstappen compite con Red Bull desde hace una década, y debutó en el equipo austríaco con victoria en su primera carrera.

En diez temporadas logró cuatro títulos mundiales y 71 victorias en Fórmula 1, con lo que ayudó a que Red Bull se anotara dos triunfos en la categoría de constructores.

La noticia añade emoción a la última edición del Gran Premio de Países Bajos que se celebrará en el circuito de Zandvoort.

Desde su reintroducción en el calendario de Fórmula 1 en 2021, Verstappen encadenó tres victorias consecutivas. Pero en las últimas dos ediciones ha quedado segundo, por detrás de los McLaren de Lando Norris (2024) y Oscar Piastri (2025).

En esta despedida de Zandvoort, Verstappen lucirá un casco especial, inspirado en tradicional cerámica azul de Delft.

Los promotores del Gran Premio decidieron no continuar la carrera en Zandvoort, en parte debido a las dudas que rodeaban el futuro de Verstappen en la Fórmula 1, dada la importancia que tiene el ídolo local en la popularidad del evento.

"Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento en casa", dijo Verstappen.

"Vine al equipo esperando ganar carreras. Lo que terminamos consiguiendo juntos es simplemente hermoso", añadió.