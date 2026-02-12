Verstappen compara los monoplazas de 2026 con una "Fórmula E con esteroides"

El cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), comparó este jueves su monoplaza -con motor, chasis y aerodinámica completamente reformados- con una "Fórmula E con esteroides", al término de la segunda jornada de ensayos oficiales de la temporada 2026, en Baréin.

"No es muy Fórmula 1. Se parece más a la Formula E con esteroides. Pero el reglamento es el mismo para todos, así que habrá que lidiar con ello", bromeó el neerladés ante la prensa en el circuito de Sakhir, mientras que su Red Bul con motor Ford desde este año terminó el día en 17ª posición.

"Simplemente no es Fórmula 1. Quizá valga más entonces pilotar en Fórmula E, ¿no? Porque ahí todo gira en torno a la energía, la eficacia y la gestión. Así que en términos de pilotaje no es muy divertido", insistió el piloto de 28 años, con reputación de no morderse la lengua en sus manifestaciones públicas.

- Hass sigue sorprendiendo -

El nuevo reglamento técnico de los motores y chasis modifica profundamente los autos de la disciplina estrella del deporte del automóvil: los 22 monoplazas, con aerodinámica retocada, tienen motores híbridos, y cuentan con un nuevo botón "boost" para acelerones repentinos y facilitar los adelantamientos.

El Ferrari del monegasco Charles Leclerc dio 139 vueltas al circuito, la más rápida en 1 minuto 34 segundos 273 milésimas, 511 milésimas por delante del vigente campeón del mundo, el británico Lando Norris al volante de su McLaren-Mercedes, que dio 149 vueltas.

Su compañero y adversario australiano, Oscar Piastri, tomará el relevo el viernes.

La cuestión de la potencia de los motores anima los ensayos de Baréin, cuyas dos sesiones tienen lugar en febrero (del 11 al 13, y del 18 al 20): el miércoles, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton instó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a asegurarse de que todas las escuderías estén "en pie de igualdad", poniendo el foco en una supuesta ventaja del motor Mercedes-AMG, que equipa también a McLaren, Alpine y Williams.

Varias escuderías acusan a la alemana de haber encontrado un resquicio en el nuevo reglamente que le permitiría contar con más caballos del límite autorizado.

La sorpresa del día llegó de nuevo por parte de la escudería estadounidense Hass, con motores Ferrari. Luego de que el francés Esteban Ocon firmase el cuarto mejor tiempo el miércoles, su compañero británico Oliver Bearman fue tercero a 1 segundo 121 milésimas de Leclerc.