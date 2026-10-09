Verstappen partirá desde la pole en el esprint del GP de Singapur de F1

Max Verstappen, al volante de un Red Bull, voló hacia la pole position de la carrera esprint del Gran Premio de Singapur de F1, tras una emocionante sesión de clasificación en el complicado circuito urbano de Marina Bay.

El tetracampeón del mundo realizó un mejor crono de 1:31.156, 120 milésimas más rápido que el británico George Russell, que con su Mercedes había sido el más rápido en la única sesión de entrenamientos libres celebrada antes de esta clasificación.

Por detrás, en segunda línea de la parrilla de la carrera esprint (que se disputará el sábado a sólo 21 vueltas), estarán el Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el McLaren del australiano Oscar Piastri.

El líder destacado del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, que aventaja en 84 puntos a su compañero en Mercedes Russell, saldrá desde la 7ª posición, por detrás de una tercera línea en la parrilla formada por los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Verstappen parece lanzado en esta parte de la temporada, después de que el domingo lograse su primera victoria del año en el Gran Premio de Baréin, disputado en el circuito malasio de Sepang por la guerra en el Golfo.

"Siempre está todo muy ajustado aquí en Singapur, así que aprietas todo lo que crees posible, rozando los muros en algunos puntos", dijo Verstappen.

El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine) completaron el Top 10 en la parrilla.

El argentino Franco Colapinto quedó a menos de una décima de segundo de entrar en la Q3 y partirá justo por detrás de su compañero en Alpine, en la 11ª posición.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) saldrá desde el 14º puesto, por delante del español Fernando Alonso (Aston Martin).

El mexicano Sergio Pérez partirá desde la antepenúltima posición, luego de solo haber podido superar en la Q1 a su compañero en Cadillac, el finlandés Valtteri Bottas, y al español Carlos Sainz, último con su Williams.